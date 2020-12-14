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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:29
beee написав:
Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
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