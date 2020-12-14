Додано: Нед 03 вер, 2023 15:19

beee написав: vitaliiangel написав: beee написав: Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать. то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать. Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией

не знаю, я в своём жк здороваюсь со всеми, даже если это чьи то гости или соседи сантехника вызвали. Людей не должно интересовать мое настроение, выиграл я ночью в покер или проиграл.Был недавно в одном селе, иду по улице один, никого не трогаю, но все со мной здороваются, даже дети 5-6 летние. Я прифигел а там так принято, чужих особо нет и все здороваются. Надо туда киевлян на стажировку отправлять.В детстве рос в хруще и была одна соседка которая со всеми здоровалась и улыбалась. Я думал больная. Сам может с 10ю соседями здоровался в основном с кем родители общались. Только шоб не воняли что не здороваюсь. А потом дошло это ущербное поведение.Когда я только заселился в Ирпене строители еще заканчивали придомовую и т.д. приехала ко мне подруга, заходим в парадное, а там строители в робе. Я со всеми поздоровался, 5 минут пообщались (о том как продвигаются строительные работы). Подруга была в шоке, когда узнала что я их 1й раз вижу. Думала что мои друзья, так доброжелательно я с ними общался.