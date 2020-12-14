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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11185111861118711188>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:29

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт тудэй.
Замещение нации в природе, называется)

The only difference is that elevator is an American term, and lift is a British term for the same type of machinery
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:19

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией

не знаю, я в своём жк здороваюсь со всеми, даже если это чьи то гости или соседи сантехника вызвали. Людей не должно интересовать мое настроение, выиграл я ночью в покер или проиграл.

Был недавно в одном селе, иду по улице один, никого не трогаю, но все со мной здороваются, даже дети 5-6 летние. Я прифигел а там так принято, чужих особо нет и все здороваются. Надо туда киевлян на стажировку отправлять.

В детстве рос в хруще и была одна соседка которая со всеми здоровалась и улыбалась. Я думал больная. Сам может с 10ю соседями здоровался в основном с кем родители общались. Только шоб не воняли что не здороваюсь. А потом дошло это ущербное поведение.

Когда я только заселился в Ирпене строители еще заканчивали придомовую и т.д. приехала ко мне подруга, заходим в парадное, а там строители в робе. Я со всеми поздоровался, 5 минут пообщались (о том как продвигаются строительные работы). Подруга была в шоке, когда узнала что я их 1й раз вижу. Думала что мои друзья, так доброжелательно я с ними общался.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:37

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт тудэй.
Замещение нации в природе, называется)

Шо ж це робиться в неньці? Нам rjkz прогнозував мігрантів із Сомалі та іже з ними (яких ми ще повинні вмовляти), а по факту їдуть америкоси? (яких ми навіть не запрошували)))
Востаннє редагувалось fler в Нед 03 вер, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:45

  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

Вчора розмовляв зі знайомим рилом. Той з початком війни забив на нерухомість, таксував. Так от вже пару місяців, як повернувся. Спеціалізується на комерційній. Каже, що роботи валом.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией
Це тільки для наших людей тягар, для американців (і не тільки) бути привітним досить природньо. Добре, що в цьому плані у нас потроху теж ситуація покращується
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне тоже очень нравится, когда в сёлах детишки здороваются. Они это делают искренне и на душе становится теплее.
Я про фальшивые улыбки знаю исключительно по слухам, поэтому могу ошибаться. Запомнилось просто от покупательницы из Канады: она грустью пожаловалась: "як набридли мені фальшиві посмішки, сил нема".

Соседка скромная и интеллигентая. видно, что ещё не адаптировалась просто.

Да, Флер, моя хрустальная мечта о заселении грудастых филлипинок (такова легенда) разбилась вдребезги о жестокую реальность
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:36

  beee написав:Запомнилось просто от покупательницы из Канады: она грустью пожаловалась: "як набридли мені фальшиві посмішки, сил нема".
всегда удивляюсь у людей что встроенный сканер искренности или полиграф? в тесте mmpi 566 вопросов, некоторые их которых дублируются другими словами по 5 раз, чтобы определить искренне человек отвечает или нет. А тут кто то на лету определяет искренность.

Во вторых искренность и вежливость разных полей ягоды, чтобы в одном искать другое.

Искренность доступна только сильным, уверенным в себе людям, которые не боятся в открытую выражать своё мнение или чувства. Вежливость доступна всем (при небольшом желании). При этом можно быть искренним и грубым одновременно. Интересно канадской покупательнице нравится когда её искренне домогаются? или лучше чтобы с лживой вежливостью (и грязными мыслями) прошли мимо.
vitaliiangel
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