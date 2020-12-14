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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11185111861118711188
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:59

  beee написав:Мне тоже очень нравится, когда в сёлах детишки здороваются. Они это делают искренне и на душе становится теплее.
Я про фальшивые улыбки знаю исключительно по слухам, поэтому могу ошибаться. Запомнилось просто от покупательницы из Канады: она грустью пожаловалась: "як набридли мені фальшиві посмішки, сил нема".

Соседка скромная и интеллигентая. видно, что ещё не адаптировалась просто.

Да, Флер, моя хрустальная мечта о заселении грудастых филлипинок (такова легенда) разбилась вдребезги о жестокую реальность

філіпінки, це моє запатентоване
flyman
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