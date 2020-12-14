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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:59
beee написав:
Мне тоже очень нравится, когда в сёлах детишки здороваются. Они это делают искренне и на душе становится теплее.
Я про фальшивые улыбки знаю исключительно по слухам, поэтому могу ошибаться. Запомнилось просто от покупательницы из Канады: она грустью пожаловалась: "як набридли мені фальшиві посмішки, сил нема".
Соседка скромная и интеллигентая. видно, что ещё не адаптировалась просто.
Да, Флер, моя хрустальная мечта о заселении грудастых филлипинок (такова легенда) разбилась вдребезги о жестокую реальность
філіпінки, це моє запатентоване
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