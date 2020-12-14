RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11184111851118611187
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт тудэй.
Замещение нации в природе, называется)

The only difference is that elevator is an American term, and lift is a British term for the same type of machinery
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8363
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:37

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт тудэй.
Замещение нации в природе, называется)

Шо ж це робиться в неньці? Нам rjkz прогнозував мігрантів із Сомалі та іже з ними (яких ми ще повинні вмовляти), а по факту їдуть америкоси? (яких ми навіть не запрошували)))
Востаннє редагувалось fler в Нед 03 вер, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:45

  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

Вчора розмовляв зі знайомим рилом. Той з початком війни забив на нерухомість, таксував. Так от вже пару місяців, як повернувся. Спеціалізується на комерційній. Каже, що роботи валом.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией
Це тільки для наших людей тягар, для американців (і не тільки) бути привітним досить природньо. Добре, що в цьому плані у нас потроху теж ситуація покращується
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33713
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 7821 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:17

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт тудэй.
Замещение нации в природе, называется)

Звісно, одна американка замінить -6 млн тих, хто виїхав з України.
Що там на стоянці біля епіцентру? Народу тьма, все більше і більше, а тому і "населення України глобально збільшується"? :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23325
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11184111851118611187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1265 5318732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 13:46
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2414, 2415, 2416
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24155 16225826
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 вер, 2023 20:59
Bolt
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3188)
04.09.2023 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.