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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58
beee написав:
Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский
.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт
тудэй.
Замещение нации в природе, называется)
The only difference is that elevator is an American term, and lift is a British term for the same type of machinery
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:25
У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:37
beee написав:
Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский
.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт
тудэй.
Замещение нации в природе, называется)
Шо ж це робиться в неньці? Нам rjkz прогнозував мігрантів із Сомалі та іже з ними (яких ми ще повинні вмовляти), а по факту їдуть америкоси? (яких ми навіть не запрошували)))
Востаннє редагувалось fler
в Нед 03 вер, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:45
beee написав:
У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
Вчора розмовляв зі знайомим рилом. Той з початком війни забив на нерухомість, таксував. Так от вже пару місяців, як повернувся. Спеціалізується на комерційній. Каже, що роботи валом.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:50
beee написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией
Це тільки для наших людей тягар, для американців (і не тільки) бути привітним досить природньо. Добре, що в цьому плані у нас потроху теж ситуація покращується
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Додано: Пон 04 вер, 2023 14:11
beee написав:
У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 15:35
Одні ріелтори залишились на форумі.
Це щось означає, мабуть))))
Скоро "дорожай", тільки вниз))))
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Додано: Пон 04 вер, 2023 15:44
airmax78 написав: beee написав:
У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.
В Відні, чи в Києві?))
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