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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11185111861118711188>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт тудэй.
Замещение нации в природе, называется)

The only difference is that elevator is an American term, and lift is a British term for the same type of machinery
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:37

  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда. А сегодня эту щебетунью услышал в разговоре с подругой - чистый американский английский.
Вчера заселилась пара, вещи перевозили, чемоданы, тоже американцы. Ещё смеялись: Файт фор лифт тудэй.
Замещение нации в природе, называется)

Шо ж це робиться в неньці? Нам rjkz прогнозував мігрантів із Сомалі та іже з ними (яких ми ще повинні вмовляти), а по факту їдуть америкоси? (яких ми навіть не запрошували)))
Востаннє редагувалось fler в Нед 03 вер, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:45

  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

Вчора розмовляв зі знайомим рилом. Той з початком війни забив на нерухомість, таксував. Так от вже пару місяців, як повернувся. Спеціалізується на комерційній. Каже, що роботи валом.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Я всё думал, почему в ярграде соседка на этаже такая скромная, не заговорит никогда.
то есть выучить "добрый дэнь" и говорить это каждому встречному неподъемная для ее интеллекта задача? вы это хотели сказать.
Это в Америке нужно с фальшивой улыбкой ходить и желать хорошего дня. У нас можно расслабиться и быть самим собой, например, с кислой физиономией
Це тільки для наших людей тягар, для американців (і не тільки) бути привітним досить природньо. Добре, що в цьому плані у нас потроху теж ситуація покращується
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:11

  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:54

  airmax78 написав:
  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.

он другого нашёл :(
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:44

  airmax78 написав:
  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.

В Відні, чи в Києві?))
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:57

  Успіх написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.

В Відні, чи в Києві?))

Звісно, що у Відні.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Звісно, що у Відні
А як же "приїзджаю в липні"???
Чи Макс, як і Буданов? ;)
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