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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11185111861118711188
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 17:13

  Успіх написав:
  Frant написав:Звісно, що у Відні
А як же "приїзджаю в липні"???
Чи Макс, як і Буданов? ;)

Буданов теж у Відні?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:теж
...здабол))
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