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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 17:13
Успіх написав: Frant написав:
Звісно, що у Відні
А як же "приїзджаю в липні"???
Чи Макс, як і Буданов?
Буданов теж у Відні?)
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Додано: Пон 04 вер, 2023 17:26
gonchik74 написав:
теж
...здабол))
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