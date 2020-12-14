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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11185111861118711188
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 17:13

  Успіх написав:
  Frant написав:Звісно, що у Відні
А як же "приїзджаю в липні"???
Чи Макс, як і Буданов? ;)

Буданов теж у Відні?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:теж
...здабол))
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Слушайте, у всех в школу нужно выучить инструкцию посещения? Столько условий ставят, что лётную инструкцию проще выучить.
В наше время всё проще было.
Дать каждый день 50 грн + 60 грн без сдачи и только нал.
Зайти так. Выйти этак, ждать только возле дверей. Список вещей, список действий, то они не делают, то не положено.
Отдельными пунктами идёт: строго настрого в школе не завязываются шнурки учителем .
Одно неизменно - дыра в туалете.
Причём это в двух разных школах - одинаково
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:47

  airmax78 написав:
  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.

Он пытался к вам пробиться, но его на границе тормознули.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:15

  beee написав:Одно неизменно - дыра в туалете.
в потолке?
vitaliiangel
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