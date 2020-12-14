Буданов теж у Відні?)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 17:13
Додано: Пон 04 вер, 2023 17:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Слушайте, у всех в школу нужно выучить инструкцию посещения? Столько условий ставят, что лётную инструкцию проще выучить.
В наше время всё проще было.
Дать каждый день 50 грн + 60 грн без сдачи и только нал.
Зайти так. Выйти этак, ждать только возле дверей. Список вещей, список действий, то они не делают, то не положено.
Отдельными пунктами идёт: строго настрого в школе не завязываются шнурки учителем .
Одно неизменно - дыра в туалете.
Причём это в двух разных школах - одинаково
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:47
Додано: Пон 04 вер, 2023 19:15
в стене/потолке?
Додано: Пон 04 вер, 2023 20:20
Додано: Пон 04 вер, 2023 20:21
Школа стендапа rjkz.
|