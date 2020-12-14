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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11185111861118711188
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:47

  airmax78 написав:
  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.

Он пытался к вам пробиться, но его на границе тормознули.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:15

  beee написав:Одно неизменно - дыра в туалете.
в стене/потолке?
Яку двокімнатну квартиру можна винайняти в Києві лише за 4 тис. на місяць (фото)
https://glavcom.ua/kyiv/news/deshevshe- ... 54173.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:20

  Успіх написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.

В Відні, чи в Києві?))

Звісно що у Києві. Навіщо мені мебельщик у Відні?
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:21

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.

А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.

Он пытался к вам пробиться, но его на границе тормознули.

Школа стендапа rjkz.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:37

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Одно неизменно - дыра в туалете.
в потолке?

Шутка шуткой, но в бытность учебы в ХИЛ ВВС в казарме забился один из сральников (чаша Генуя) , и ничем не могли протолкнуть. Чувак не долго думая решил попробовать ломик из пожарного щита. Один удар ….. и ломик прилетел на этаж ниже на толчек. Хорошо что никто там не сидел). Но ведь протолкнул))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:55

  Hotab написав:. Один удар ….. и ломик прилетел на этаж ниже на толчек.
это из какого материала там перекрытие, гипсокартон?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:16

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:. Один удар ….. и ломик прилетел на этаж ниже на толчек.
это из какого материала там перекрытие, гипсокартон?

Эх, сразу видно, не был ты в армии))
Над головой висит бетонное канализационное колено толчка , который этажом выше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Плюс одна фобия
beee
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