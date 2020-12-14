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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:47
airmax78 написав: beee написав:
У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.
Он пытался к вам пробиться, но его на границе тормознули.
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antey1969
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:15
beee написав:
Одно неизменно - дыра в туалете.
в стене/потолке?
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vitaliiangel
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:20
Успіх написав: airmax78 написав: beee написав:
У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.
В Відні, чи в Києві?))
Звісно що у Києві. Навіщо мені мебельщик у Відні?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:21
antey1969 написав: airmax78 написав: beee написав:
У знакомых мебельщиков 70 заказов на 10 человек. Вияр сейчас мне режет не 3 дня, а 10. Забит заказами под завязку.
А я дивуюсь, чому мене вже другий місяць мій мебельщик ігнорує.
Он пытался к вам пробиться, но его на границе тормознули.
Школа стендапа rjkz.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:37
vitaliiangel написав: beee написав:
Одно неизменно - дыра в туалете.
в потолке?
Шутка шуткой, но в бытность учебы в ХИЛ ВВС в казарме забился один из сральников (чаша Генуя) , и ничем не могли протолкнуть. Чувак не долго думая решил попробовать ломик из пожарного щита. Один удар ….. и ломик прилетел на этаж ниже на толчек. Хорошо что никто там не сидел). Но ведь протолкнул))
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Hotab
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:55
Hotab написав:
. Один удар ….. и ломик прилетел на этаж ниже на толчек.
это из какого материала там перекрытие, гипсокартон?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 22:16
vitaliiangel написав: Hotab написав:
. Один удар ….. и ломик прилетел на этаж ниже на толчек.
это из какого материала там перекрытие, гипсокартон?
Эх, сразу видно, не был ты в армии))
Над головой висит бетонное канализационное колено толчка , который этажом выше.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 22:25
Плюс одна фобия
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Додано: Пон 04 вер, 2023 23:21
Hotab написав:
Эх, сразу видно, не был ты в армии))
мне средней школы хватило
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