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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 03:22
Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
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mosq
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim