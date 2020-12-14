Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 03:22
Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
Додано: Сер 06 вер, 2023 05:39
Додано: Сер 06 вер, 2023 07:10
Форум про нерухомість. Покупців все меньше, рилів усе більше.
Цікава тенденція.
Так було в 2008 і в 2017.
Додано: Сер 06 вер, 2023 07:31
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