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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11186111871118811189
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 03:22

Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
mosq
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 05:39

  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной

Ціна?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 07:10

Форум про нерухомість. Покупців все меньше, рилів усе більше.
Цікава тенденція.
Так було в 2008 і в 2017.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 07:31

  Frant написав:Форум про нерухомість. Покупців все меньше, рилів усе більше.
Цікава тенденція.
Так було в 2008 і в 2017.

Це Ви на що натякаєте, дядько?
Investor_K
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Повідомлень: 9167
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
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  #<1 ... 11186111871118811189
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