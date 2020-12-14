Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
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Додано: Сер 06 вер, 2023 03:22
Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
Додано: Сер 06 вер, 2023 05:39
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:49
Investor_K
105к, мене не забанять тут? Якщо кому цікаво - в пп фото і т д
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:53
из Кухара мёд аж сочится, особенно вылизал Никонова
Назвал Благовест конкурентом Луна, никак не сделал анализ этих двух типов бизнеса перед тем как задать вопрос. Имхо, хорош только потрепать языком и облизать.
вопросом в стиле "а что будет если Лугано не будет" никто не задался.
Ответ на демографию тоже никто не дал.
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