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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11186111871118811189
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 03:22

Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
mosq
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 05:39

  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной

Ціна?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:49

Investor_K
105к, мене не забанять тут? Якщо кому цікаво - в пп фото і т д
mosq
 
Повідомлень: 45
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:53

  vitaliiangel написав:


из Кухара мёд аж сочится, особенно вылизал Никонова :)
Назвал Благовест конкурентом Луна, никак не сделал анализ этих двух типов бизнеса перед тем как задать вопрос. Имхо, хорош только потрепать языком и облизать.

вопросом в стиле "а что будет если Лугано не будет" никто не задался.
Ответ на демографию тоже никто не дал.
baraka
 
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Подякували: 856 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:42

  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной


Не подходит к сожалению.
Абсолютно жесткий лимит это 120к.
И нужно сразу заехать и жить.
Заниматься ремонтом нет ни денег ни времени ни сил.
Voistov
 
Повідомлень: 247
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:48

  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной

Це взагалі найкраще місце для продажу квартири. Якщо ви ще й фотки викладете - то улетить за тиждень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:50

  baraka написав:
  vitaliiangel написав:


из Кухара мёд аж сочится, особенно вылизал Никонова :)
Назвал Благовест конкурентом Луна, никак не сделал анализ этих двух типов бизнеса перед тем как задать вопрос. Имхо, хорош только потрепать языком и облизать.

вопросом в стиле "а что будет если Лугано не будет" никто не задался.
Ответ на демографию тоже никто не дал.

Це найкращі мізки країни. І вони кажуть: будедорожчати. Хто ми такі щоб сперечатись?
airmax78
 
Повідомлень: 42540
З нами з: 25.10.12
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Подякували: 5222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:04

  airmax78 написав:
  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной

Це взагалі найкраще місце для продажу квартири. Якщо ви ще й фотки викладете - то улетить за тиждень.

Це не сарказм? Я просто ніколи не продавав, ок, тут оголошення https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ro_listing

Як вважаєте продам до отримання ключів?
mosq
 
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З нами з: 17.12.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 11186111871118811189
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