Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
из Кухара мёд аж сочится, особенно вылизал Никонова Назвал Благовест конкурентом Луна, никак не сделал анализ этих двух типов бизнеса перед тем как задать вопрос. Имхо, хорош только потрепать языком и облизать.
вопросом в стиле "а что будет если Лугано не будет" никто не задался. Ответ на демографию тоже никто не дал.
из Кухара мёд аж сочится, особенно вылизал Никонова Назвал Благовест конкурентом Луна, никак не сделал анализ этих двух типов бизнеса перед тем как задать вопрос. Имхо, хорош только потрепать языком и облизать.
вопросом в стиле "а что будет если Лугано не будет" никто не задался. Ответ на демографию тоже никто не дал.
Це найкращі мізки країни. І вони кажуть: будедорожчати. Хто ми такі щоб сперечатись?
Voistov написав:Как так может быть что квартиру выставляют на продажу несколько риэлторов? Вот много, больше пяти. Цена у всех одинаковая. Это что, хозяин всем дал добро?
Я выставил на олх, звонят риелторы типа уточнить цену, актуальность, некоторые спрашивают можно ли от них рекламировать, другие не спрашивают, просто сами от себя выставляют, не знаю как возможно контролировать это.