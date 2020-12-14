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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11187111881118911190>
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 03:22

Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной
mosq
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 05:39

  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной

Ціна?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:49

Investor_K
105к, мене не забанять тут? Якщо кому цікаво - в пп фото і т д
mosq
 
Повідомлень: 46
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:53

  vitaliiangel написав:


из Кухара мёд аж сочится, особенно вылизал Никонова :)
Назвал Благовест конкурентом Луна, никак не сделал анализ этих двух типов бизнеса перед тем как задать вопрос. Имхо, хорош только потрепать языком и облизать.

вопросом в стиле "а что будет если Лугано не будет" никто не задался.
Ответ на демографию тоже никто не дал.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:42

  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной


Не подходит к сожалению.
Абсолютно жесткий лимит это 120к.
И нужно сразу заехать и жить.
Заниматься ремонтом нет ни денег ни времени ни сил.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:48

  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной

Це взагалі найкраще місце для продажу квартири. Якщо ви ще й фотки викладете - то улетить за тиждень.
airmax78
 
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Подякували: 5222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:50

  baraka написав:
  vitaliiangel написав:


из Кухара мёд аж сочится, особенно вылизал Никонова :)
Назвал Благовест конкурентом Луна, никак не сделал анализ этих двух типов бизнеса перед тем как задать вопрос. Имхо, хорош только потрепать языком и облизать.

вопросом в стиле "а что будет если Лугано не будет" никто не задался.
Ответ на демографию тоже никто не дал.

Це найкращі мізки країни. І вони кажуть: будедорожчати. Хто ми такі щоб сперечатись?
airmax78
 
Повідомлень: 42540
З нами з: 25.10.12
Подякував: 969 раз.
Подякували: 5222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:04

  airmax78 написав:
  mosq написав:Voistov
Продаю 3к квартиру в Варшавском 2 по переуступке, 98м, сдача дома зимой весной

Це взагалі найкраще місце для продажу квартири. Якщо ви ще й фотки викладете - то улетить за тиждень.

Це не сарказм? Я просто ніколи не продавав, ок, тут оголошення https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ro_listing

Як вважаєте продам до отримання ключів?
mosq
 
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как так может быть что квартиру выставляют на продажу несколько риэлторов? Вот много, больше пяти. Цена у всех одинаковая. Это что, хозяин всем дал добро?
Voistov
 
Повідомлень: 248
З нами з: 15.02.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:50

  Voistov написав:Как так может быть что квартиру выставляют на продажу несколько риэлторов? Вот много, больше пяти. Цена у всех одинаковая. Это что, хозяин всем дал добро?

Я выставил на олх, звонят риелторы типа уточнить цену, актуальность, некоторые спрашивают можно ли от них рекламировать, другие не спрашивают, просто сами от себя выставляют, не знаю как возможно контролировать это.
mosq
 
Повідомлень: 46
З нами з: 17.12.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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