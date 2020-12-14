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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 15:06
Voistov написав:
Как так может быть что квартиру выставляют на продажу несколько риэлторов? Вот много, больше пяти. Цена у всех одинаковая. Это что, хозяин всем дал добро?
Ставят без разрешения.Для заманивания покупателей.Не факт что она вообще есть.Больше половины объявлений о продаже квартир на olx тупо пустышки для привлечения покупателей."Эту квартиру вот только что продали , но есть другая почти такая же".Первый день живёте что ли
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:16
mosq написав:
не знаю как возможно контролировать это.
полупрозрачными буквами напишите на фото "продаж без посередників та комісій" и свой номер телефона. но даже это на 100% не спасает - будет в поиске висеть ваше объявление и такое от риелторов, с вашими водяными надписями, которые никто не читает. В итоге позвонят рылам, и на сделке заплатят им 1,5-3куе комиссий. Наш народ непробиваемый.
с моим помещением было иначе, фото не воровали, у них есть свои торпеды, звонят говорят типа есть клиент, хочет посмотреть. Спрашиваю вы им всё объяснили и рассказали? да- да. Ну ок, приезжаю, на просмотре оказывается покупателя не устраивает почти всё - этаж, этажность, придомовая и т.д. А риелтор кайфует, дернула зря хозяина помещение - подняла чсв.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:22
vitaliiangel написав:
с помещением было иначе, фото не воровали, у них есть свои торпеды, звонят говорят есть клиент хочет посмотреть. Спрашиваю вы им всё объяснили и рассказали? да да. Ну ок приезжаю на просмотре оказывается покупателя не устраивает всё, жк, этаж, этажность и т.д. А риелтор кайфует, дернула зря хозяина помещение - подняла чсв.
Рівень твоєї освіти не дозволяє тобі більш ефективно використовувати наявні ресурси.
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Frant
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:33
Frant написав:
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сейчас позвоню твоему врачу, чтобы тебе отключили интернет. сиди книжки читай
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vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:40
Hotab написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Одно неизменно - дыра в туалете.
в потолке?
Шутка шуткой, но в бытность учебы в ХИЛ ВВС в казарме забился один из сральников (чаша Генуя) , и ничем не могли протолкнуть. Чувак не долго думая решил попробовать ломик
из пожарного щита. Один удар ….. и ломик прилетел на этаж ниже на толчек. Хорошо что никто там не сидел). Но ведь протолкнул))
Каких же дураков принимали в ВУ
Hotab написав:
Эх, сразу видно, не был ты в армии))
Над головой висит бетонное канализационное колено толчка
, который этажом выше.
Бетонное?Не ты ли тот чувак?
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Vadim_
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