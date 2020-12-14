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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11187111881118911190
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:06

  Voistov написав:Как так может быть что квартиру выставляют на продажу несколько риэлторов? Вот много, больше пяти. Цена у всех одинаковая. Это что, хозяин всем дал добро?

Ставят без разрешения.Для заманивания покупателей.Не факт что она вообще есть.Больше половины объявлений о продаже квартир на olx тупо пустышки для привлечения покупателей."Эту квартиру вот только что продали , но есть другая почти такая же".Первый день живёте что ли :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:16

  mosq написав:не знаю как возможно контролировать это.
полупрозрачными буквами напишите на фото "продаж без посередників та комісій" и свой номер телефона. но даже это на 100% не спасает - будет в поиске висеть ваше объявление и такое от риелторов, с вашими водяными надписями, которые никто не читает. В итоге позвонят рылам, и на сделке заплатят им 1,5-3куе комиссий. Наш народ непробиваемый.

с моим помещением было иначе, фото не воровали, у них есть свои торпеды, звонят говорят типа есть клиент, хочет посмотреть. Спрашиваю вы им всё объяснили и рассказали? да- да. Ну ок, приезжаю, на просмотре оказывается покупателя не устраивает почти всё - этаж, этажность, придомовая и т.д. А риелтор кайфует, дернула зря хозяина помещение - подняла чсв.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:48

  vitaliiangel написав:
  mosq написав:не знаю как возможно контролировать это.
полупрозрачными буквами напишите на фото "продаж без посередників та комісій" и свой номер телефона. но даже это на 100% не спасает - будет в поиске висеть ваше объявление и такое от риелторов, с вашими водяными надписями, которые никто не читает. В итоге позвонят рылам, и на сделке заплатят им 1,5-3куе комиссий. Наш народ непробиваемый.

это точно.Спрашиваю, а чего вы мне не позвонили напрямую - телефон же есть?Сказали что через риэлтера безопаснее и что он все проверил.Идиоты.Риэлтер появлялся только один раз - забрать свою комиссию.Он даже квартиры в глаза не видел.Начесал там что всё проверил и всё ок.
Люди реально какие-то тупые.Не хотят брать на себя ответственности.Им зачесывают такую дичь, а им лень палец о палец ударить для своего же блага.Реэлтер сказал, он же врать не будет и за все отвечает...ну-ну))Я не знаю как это называть.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За годы продаж квартир, я так и не нашел метод борьбы с риелторами.
Да и в конце концов они и приводят клиентов. Не смотря на отвращение к этому классу паразитов, часто они отводят ещё бОльший тупизм покупателей и тут уже неясно, кто хуже.
Чем мне понравилась Варшава - там нет этого хаоса фейков
beee
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:07

  beee написав:За годы продаж квартир, я так и не нашел метод борьбы с риелторами.
Да и в конце концов они и приводят клиентов. Не смотря на отвращение к этому классу паразитов, часто они отводят ещё бОльший тупизм покупателей и тут уже неясно, кто хуже.
Чем мне понравилась Варшава - там нет этого хаоса фейков

А зачем с ними бороться?, приведут клиента или клиент сам придёт , какая разница, кто быстрее тот и лучше.
Посредники/риэлторы которые были на связи после 1-2 месяцев сделки и разруливали "вопросы" между арендодавцем и арендателем это арабские риэлторы их студентов и шо интересно многие не всегда на стороне своих а смотрят реально и объясняют с пристрастием своим если они не правы.
Наши отмораживаются сразу или "вне зоны".
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:40

  beee написав:За годы продаж квартир, я так и не нашел метод борьбы с риелторами.
я от них требую точного описания вплоть до того что скидываю им на вайбер 20 фото чтобы перед просмотром покупатель понимал надо оно ему или нет. Конечно есть желающие просто ходить на просмотры, видимо общения не хватает. Тут к риелтору уже нет вопросов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:05

Рили не люблять рилів))))
"Великі риби їдять малих риб"
Класика жанру)))) :mrgreen:
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Коли ти дивишся у бєздну, бєздна дивиться на тебе"
beee
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  #<1 ... 11187111881118911190
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