Додано: Сер 06 вер, 2023 15:48

vitaliiangel написав: mosq написав: не знаю как возможно контролировать это. не знаю как возможно контролировать это. полупрозрачными буквами напишите на фото "продаж без посередників та комісій" и свой номер телефона. но даже это на 100% не спасает - будет в поиске висеть ваше объявление и такое от риелторов, с вашими водяными надписями, которые никто не читает. В итоге позвонят рылам, и на сделке заплатят им 1,5-3куе комиссий. Наш народ непробиваемый.



полупрозрачными буквами напишите на фото "продаж без посередників та комісій" и свой номер телефона. но даже это на 100% не спасает - будет в поиске висеть ваше объявление и такое от риелторов, с вашими водяными надписями, которые никто не читает. В итоге позвонят рылам, и на сделке заплатят им 1,5-3куе комиссий. Наш народ непробиваемый.

это точно.Спрашиваю, а чего вы мне не позвонили напрямую - телефон же есть?Сказали что через риэлтера безопаснее и что он все проверил.Идиоты.Риэлтер появлялся только один раз - забрать свою комиссию.Он даже квартиры в глаза не видел.Начесал там что всё проверил и всё ок.Люди реально какие-то тупые.Не хотят брать на себя ответственности.Им зачесывают такую дичь, а им лень палец о палец ударить для своего же блага.Реэлтер сказал, он же врать не будет и за все отвечает...ну-ну))Я не знаю как это называть.