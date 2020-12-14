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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11189111901119111192>
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:02

  посетитель написав:
  Voistov написав:Как так может быть что квартиру выставляют на продажу несколько риэлторов? Вот много, больше пяти. Цена у всех одинаковая. Это что, хозяин всем дал добро?

Ставят без разрешения.Для заманивания покупателей.Не факт что она вообще есть.Больше половины объявлений о продаже квартир на olx тупо пустышки для привлечения покупателей."Эту квартиру вот только что продали , но есть другая почти такая же".Первый день живёте что ли :)

У них тактика тысячи объявлений. Объявление хозяина потеряется. Комиссия с покупана просто неизбежна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
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Ето наверняка как долар па55?

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korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:23

  korovas2 написав:Ето наверняка как долар па55?

Сложно было даже представить, что Запад начнет ежемесячно заливать в бюджет бесплатной грантовой помощи эквивалентной 150-160 долларам на каждого украинца. Или 2000 долларов в год. Я уже не говорю про гранты от негосударственных организаций.

ВВП на душу населения Украина 2021 - $4835,57 USD (2021)
ВВП на душу населения Украина 2023 - ~$5000, учитывая грант в $2000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:25

  Zebra написав:
  korovas2 написав:Ето наверняка как долар па55?

Сложно было даже представить, что Запад начнет ежемесячно заливать в бюджет бесплатной грантовой помощи эквивалентной 150-160 долларам на каждого украинца. Или 2000 долларов в год.

ВВП на душу населения Украина 2021 - $4835,57 USD (2021)
ВВП на душу населения Украина 2023 - ~$5000, учитывая грант в $2000.

мне как раз сложно представить, что будет если заливать перестанет. курс 55 раем покажется. в 2014 при кратно меньших масштабах беды сыграли с 8 до 24.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:28

  vitaliiangel написав:покажется. в 2014 при кратно меньших масштабах беды сыграли с 8 до 24.

Это будет где то после 2025 и то не факт. ЕС до 2027 собрался финансировать. Как США, Канада и другие невходящие ЕС грантодатели - покажут выборы.

В любом случае в 2025 году Киев будет стоить 2500 за метр.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В августе украинцы приобрели 6 тысяч новых легковушек. Это на 46,7% больше, чем в августе 2022 года, и на 13,3% больше, чем в июле-2023. Такой показатель оказался рекордным не только в последние 12 месяцев, но и со времен полномасштабного вторжения.

Благосостояние населения выходит на довоенный уровень. В 2025 будет продаваться новых авто в салоне в 2 раза больше, чем в 2021. Скриньте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:54

  Zebra написав:Благосостояние населения выходит на довоенный уровень. В 2025 будет продаваться новых авто в салоне в 2 раза больше, чем в 2021. Скриньте.
не выходит, кто как чапал так и чапает. Системно деньги некуда пристроить. В недвижимость боятся, гривневые депозиты могут попасть на большой девал, по ин.валюте другие риски, я 50куе с привата в 2015-2016 1,5 года забирал причем таким же мусором, который потом еле пристроил. Если недвижимость приносит 7-8% годовых надо брать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 вер, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:55

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:покажется. в 2014 при кратно меньших масштабах беды сыграли с 8 до 24.

Это будет где то после 2025 и то не факт. ЕС до 2027 собрался финансировать. Как США, Канада и другие невходящие ЕС грантодатели - покажут выборы.

В любом случае в 2025 году Киев будет стоить 2500 за метр.

Жду с нетерпением 1к хрущевку пА 100 куе., как в 2008 году :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:03

  reus написав:
  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:покажется. в 2014 при кратно меньших масштабах беды сыграли с 8 до 24.

Это будет где то после 2025 и то не факт. ЕС до 2027 собрался финансировать. Как США, Канада и другие невходящие ЕС грантодатели - покажут выборы.

В любом случае в 2025 году Киев будет стоить 2500 за метр.

Жду с нетерпением 1к хрущевку пА 100 куе., как в 2008 году :D

С 2008 пройдет 17 лет, за это время хрущевки морально устарели почти на поколение киевлян (от рождения до вступления в ВУЗ). Появились новые дома, на них будет спрос, хрущевки просто номинально не потеряют и будут идти в ногу с инфляцией, а если освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
Zebra
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