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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:05
Zebra написав:
освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку
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vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:11
vitaliiangel написав: Zebra написав:
освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку
Демонтаж стен удовольствие не дорогое, плюс стены не нужно штукатурить, красить/клеить, плинтусить, штробить под розетки, проемить, дверить. Экономия солидная.
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Zebra
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:17
Zebra написав:
Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами
Zebra написав:
ВВП на душу населения Украина 2023 - ~$5000
Мабуть біполярний розлад
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Faceless
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:21
Zebra написав: vitaliiangel написав: Zebra написав:
освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку
Демонтаж стен удовольствие не дорогое, плюс стены не нужно штукатурить, красить/клеить, плинтусить, штробить под розетки, проемить, дверить. Экономия солидная.
В панельках не можна зносити стіни, вони всі несучі. З вашими порадами хрущ можна зробити тільки аварійним
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Faceless
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:21
Faceless написав:
Мабуть біполярний розлад
В Сільпо не буваєте?
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Zebra
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_Klim
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