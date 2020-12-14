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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11189111901119111192
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:05

  Zebra написав:освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:11

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку

Демонтаж стен удовольствие не дорогое, плюс стены не нужно штукатурить, красить/клеить, плинтусить, штробить под розетки, проемить, дверить. Экономия солидная.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами
  Zebra написав:ВВП на душу населения Украина 2023 - ~$5000

Мабуть біполярний розлад
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:21

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку

Демонтаж стен удовольствие не дорогое, плюс стены не нужно штукатурить, красить/клеить, плинтусить, штробить под розетки, проемить, дверить. Экономия солидная.

В панельках не можна зносити стіни, вони всі несучі. З вашими порадами хрущ можна зробити тільки аварійним
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:21

  Faceless написав:Мабуть біполярний розлад

В Сільпо не буваєте?
Zebra
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