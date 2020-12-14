|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:05
Zebra написав:
освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19071
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2193 раз.
- Подякували: 3142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:11
vitaliiangel написав: Zebra написав:
освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку
Демонтаж стен удовольствие не дорогое, плюс стены не нужно штукатурить, красить/клеить, плинтусить, штробить под розетки, проемить, дверить. Экономия солидная.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12260
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:17
Zebra написав:
Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами
Zebra написав:
ВВП на душу населения Украина 2023 - ~$5000
Мабуть біполярний розлад
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33725
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1397 раз.
- Подякували: 7821 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:21
Zebra написав: vitaliiangel написав: Zebra написав:
освежить ремонт посносив стены и сделав студию облагородив это современными облицовачными материалами, то и генерировать неплохой доход.
этот ремонт потянет на еще одну хрущевку
Демонтаж стен удовольствие не дорогое, плюс стены не нужно штукатурить, красить/клеить, плинтусить, штробить под розетки, проемить, дверить. Экономия солидная.
В панельках не можна зносити стіни, вони всі несучі. З вашими порадами хрущ можна зробити тільки аварійним
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33725
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1397 раз.
- Подякували: 7821 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:21
Faceless написав:
Мабуть біполярний розлад
В Сільпо не буваєте?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12260
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:36
Хто б міг подумати що Зебра стане адептом дорожаю... Залишилось тільки Зрадіо повернутись і розказати як він вклався у Варшавський на всю каклету.
Обвалістам - страждати.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42542
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 5222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:43
airmax78 написав:
Хто б міг подумати що Зебра стане адептом дорожаю... Залишилось тільки Зрадіо повернутись і розказати як він вклався у Варшавський на всю каклету.
Обвалістам - страждати.
В моєму місті ціни вже обійшли 2021 рік і залишили позаду 2008, по місту ганяють мажори на свіжих БМВ 5-ої на 7-ої серій. Вже не кажу про інші речі. Не знаю як в інших містах, але відбулось _повне_ оновлення тролейбусного і автобусного парку, ходять кожні 2-3 хвилини напівпусті, люди задоволені. Місто стало сучасним європейським. Добробут вже як в Європі і Америці, кав'ярня на кожному куті. Дороги рівні, без ямок. В Київ це теж прийде. Трохи зачекайте.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12260
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:47
Zebra написав: airmax78 написав:
Хто б міг подумати що Зебра стане адептом дорожаю... Залишилось тільки Зрадіо повернутись і розказати як він вклався у Варшавський на всю каклету.
Обвалістам - страждати.
В моєму місті ціни вже обійшли 2021 рік і залишили позаду 2008, по місту ганяють мажори на свіжих БМВ 5-ої на 7-ої серій. Вже не кажу про інші речі. Не знаю як в інших містах, але відбулось _повне_ оновлення тролейбусного і автобусного парку, ходять кожні 2-3 хвилини напівпусті, люди задоволені. Місто стало сучасним європейським. Добробут вже як в Європі і Америці, кав'ярня на кожному куті. Дороги рівні, без ямок. В Київ це теж прийде. Трохи зачекайте.
Незламний Чернигів зараз притягує гроші зі всього світу як магніт. Таке чекає і на інші міста України що не підкорились свінособакам.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42542
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 5222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 вер, 2023 04:35
Zebra написав: airmax78 написав:
Хто б міг подумати що Зебра стане адептом дорожаю... Залишилось тільки Зрадіо повернутись і розказати як він вклався у Варшавський на всю каклету.
Обвалістам - страждати.
В моєму місті ціни вже обійшли 2021 рік і залишили позаду 2008, по місту ганяють мажори на свіжих БМВ 5-ої на 7-ої серій. Вже не кажу про інші речі. Не знаю як в інших містах, але відбулось _повне_ оновлення тролейбусного і автобусного парку, ходять кожні 2-3 хвилини напівпусті, люди задоволені. Місто стало сучасним європейським. Добробут вже як в Європі і Америці, кав'ярня на кожному куті. Дороги рівні, без ямок. В Київ це теж прийде. Трохи зачекайте.
Про машины не обольщайтесь
Все они куплены битками за океаном по цене до 20куе(даже гоночные М5 и 760LI)
Просто ремонт авто(восстановление из тотала, не факт что именно из груды металла, просто в штатах многое по таким ремонтам законодательно запрещено) в Чернигове намного дешевле чем в Киеве и думаю даже чем в Днепре
Причина известна - не все мастера хотят пойти помогать Либо и Фризу с $чиком ковать победу, а есть надо три раза в день.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3452
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 04:43
vitaliiangel написав: Zebra написав:
Благосостояние населения выходит на довоенный уровень. В 2025 будет продаваться новых авто в салоне в 2 раза больше, чем в 2021. Скриньте.
не выходит, кто как чапал так и чапает. Системно деньги некуда пристроить. В недвижимость боятся, гривневые депозиты могут попасть на большой девал, по ин.валюте другие риски, я 50куе с привата в 2015-2016 1,5 года забирал причем таким же мусором, который потом еле пристроил. Если недвижимость приносит 7-8% годовых надо брать.
Что значит "забирал полтора года и отдали мусором"? Банкноты рваные что ли все были?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3452
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24156
|16228237
|
|
|1266
|5320345
|
|
|3
|5845
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|