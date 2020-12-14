Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу. по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?