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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11190111911119211193
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 04:49

  Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:07

Вже мав би бути обвал нереальних цін на житло у Києві!!!

Не знаю, як у вас в Києві... - а у Львові математика зі здачею в оренду(новобудів) - ну ніяк не клеїться.
Виходить щось 6,4%річних(і то в кращому випадку) - то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол.!(якщо вже є трохи диверсифікованих коштів в бетоні)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:13

  барабашов написав:Что значит "забирал полтора года и отдали мусором"? Банкноты рваные что ли все были?
к счастью не все где то 20-30%. рваные я не брал, были заломаные по центру (доллар именно ломается), с пятнами которые видно под УФ, с мелкими печатями ну и практически все старые, синих не помню ни одной. На тот момент клиент по валюте был привязан к отделению, где уже была очередь (виртуальная). Я нашёл такое отделение где "в очереди" на валюту было всего 3 человека. Кассир мне звонила и говорила "есть 50-70-100 долларов" будете забирать? если нет, звонила другому.
  Успіх написав:то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол.
в 2014-2015 в привате доллар принимали под 8-10% годовых. Был смысл рисковать. А сейчас за 1,5-3% идут они лесом. это с 20куе тебе дадут аж 480$ за это время банк может под фонд уйти или придумают мораторий. Когда ты влазил в стройку я тебя сколько раз пытался переубедить? ничего не напоминает? в трудные годы нельзя нести в банки валюту, это аксиома. Нацбанк её не печатает и в случае шухера будет тебе геморрои. Гривну неси на здоровье.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 вер, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:16

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Что значит "забирал полтора года и отдали мусором"? Банкноты рваные что ли все были?
к счастью не все где то 20-30%. рваные я не брал, были заломаные по центру (доллар именно ломается), с пятнами которые видно под УФ, с мелкими печатями ну и практически все старые, синих не помню ни одной. На тот момент клиент по валюте был привязан к отделению, где уже была очередь (виртуальная). Я нашёл такое отделение где "в очереди" на валюту было всего 3 человека. Кассир мне звонила и говорила "есть 50-70-100 долларов" будете забирать? если нет, звонила другому.

Тут модератор є? :mrgreen:
Щоб ірпіньську флудьоршу трохи стримати?
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