Додано: Чет 07 вер, 2023 09:13

барабашов написав: Что значит "забирал полтора года и отдали мусором"? Банкноты рваные что ли все были? Что значит "забирал полтора года и отдали мусором"? Банкноты рваные что ли все были?

Успіх написав: то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол. то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол.

к счастью не все где то 20-30%. рваные я не брал, были заломаные по центру (доллар именно ломается), с пятнами которые видно под УФ, с мелкими печатями ну и практически все старые, синих не помню ни одной. На тот момент клиент по валюте был привязан к отделению, где уже была очередь (виртуальная). Я нашёл такое отделение где "в очереди" на валюту было всего 3 человека. Кассир мне звонила и говорила "есть 50-70-100 долларов" будете забирать? если нет, звонила другому.в 2014-2015 в привате доллар принимали под 8-10% годовых. Был смысл рисковать. А сейчас за 1,5-3% идут они лесом. это с 20куе тебе дадут аж 480$ за это время банк может под фонд уйти или придумают мораторий. Когда ты влазил в стройку я тебя сколько раз пытался переубедить? ничего не напоминает? в трудные годы нельзя нести в банки валюту, это аксиома. Нацбанк её не печатает и в случае шухера будет тебе геморрои. Гривну неси на здоровье.