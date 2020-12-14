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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11191111921119311194>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 04:49

  Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:07

Вже мав би бути обвал нереальних цін на житло у Києві!!!

Не знаю, як у вас в Києві... - а у Львові математика зі здачею в оренду(новобудів) - ну ніяк не клеїться.
Виходить щось 6,4%річних(і то в кращому випадку) - то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол.!(якщо вже є трохи диверсифікованих коштів в бетоні)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:13

  барабашов написав:Что значит "забирал полтора года и отдали мусором"? Банкноты рваные что ли все были?
к счастью не все где то 20-30%. рваные я не брал, были заломаные по центру (доллар именно ломается), с пятнами которые видно под УФ, с мелкими печатями ну и практически все старые, синих не помню ни одной. На тот момент клиент по валюте был привязан к отделению, где уже была очередь (виртуальная). Я нашёл такое отделение где "в очереди" на валюту было всего 3 человека. Кассир мне звонила и говорила "есть 50-70-100 долларов" будете забирать? если нет, звонила другому.
  Успіх написав:то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол.
в 2014-2015 в привате доллар принимали под 8-10% годовых. Был смысл рисковать. А сейчас за 1,5-3% идут они лесом. это с 20куе тебе дадут аж 480$ за это время банк может под фонд уйти или придумают мораторий. Когда ты влазил в стройку я тебя сколько раз пытался переубедить? ничего не напоминает? в трудные годы нельзя нести в банки валюту, это аксиома. Нацбанк её не печатает и в случае шухера будет тебе геморрои. Гривну неси на здоровье.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 вер, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:16

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Что значит "забирал полтора года и отдали мусором"? Банкноты рваные что ли все были?
к счастью не все где то 20-30%. рваные я не брал, были заломаные по центру (доллар именно ломается), с пятнами которые видно под УФ, с мелкими печатями ну и практически все старые, синих не помню ни одной. На тот момент клиент по валюте был привязан к отделению, где уже была очередь (виртуальная). Я нашёл такое отделение где "в очереди" на валюту было всего 3 человека. Кассир мне звонила и говорила "есть 50-70-100 долларов" будете забирать? если нет, звонила другому.

Тут модератор є? :mrgreen:
Щоб ірпіньську флудьоршу трохи стримати?
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:14

  барабашов написав:удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?

Сегмент жилья от конца 1990-х - начала 2000-х будет очень восстребован. Это и улучшенные планировки, и горизонтальная разводка тепла или автономка. И розетки с заземлением. Квартира Аирмакса тоже будет стоить раза в 2 больше, чем в мае 2023. Тут на форуме человек айтишник спрашивает какую квартиру за 120к купить. Еще 10 лет назад айтишник мог наскирдовать раза в 3 меньше. Тут приводилась динамика зарплат атишников, она за 10 лет утроилась в валюте. Через 2 года у айтишников будет 200к и они будут спрашивать, что можно купить за 200к. Таковы реалии роста зарплат и доходов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:20

  барабашов написав:Про машины не обольщайтесь
Все они куплены битками за океаном по цене до 20куе(даже гоночные М5 и 760LI)
Просто ремонт авто(восстановление из тотала, не факт что именно из груды металла, просто в штатах многое по таким ремонтам законодательно запрещено) в Чернигове намного дешевле чем в Киеве и думаю даже чем в Днепре
Причина известна - не все мастера хотят пойти помогать Либо и Фризу с $чиком ковать победу, а есть надо три раза в день.

До войны тоже с Америки гоняли авто. И все было скромнее. А сейчас пошли авто из премиального сегмента. Видно что благосостояние людей пошло в стремительный рост. Глупо это отрицать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:26

  Zebra написав:
  барабашов написав:удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?

Сегмент жилья от конца 1990-х - начала 2000-х будет очень восстребован. Это и улучшенные планировки, и горизонтальная разводка тепла или автономка. И розетки с заземлением. Квартира Аирмакса тоже будет стоить раза в 2 больше, чем в мае 2023. Тут на форуме человек айтишник спрашивает какую квартиру за 120к купить. Еще 10 лет назад айтишник мог наскирдовать раза в 3 меньше. Тут приводилась динамика зарплат атишников, она за 10 лет утроилась в валюте. Через 2 года у айтишников будет 200к и они будут спрашивать, что можно купить за 200к. Таковы реалии роста зарплат и доходов.

200К наскирдовать ещё надо
Зарплат силиконовой долины у нас удалённо платить не будут, 35/час есть и хорошо, 50 запросят - и индусов наймут вместо них за 20
По поводу прелести с плинтусАми за 800 вместо 400куе(4/метр в 23м >>>> 8/метр в 25м) - хотелось бы увидеть такого покупателя
Биии тоже аукциона на свой бетон не устраивает, просто констатирует что интерес есть и квартиры расходятся
На рост цен не от дна должны деньги начать швырять с вертолёта как в Польше, под однозначный процент и без жёстких требований к заёмщику.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:27

  Zebra написав:
  барабашов написав:удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?

Сегмент жилья от конца 1990-х - начала 2000-х будет очень восстребован. Это и улучшенные планировки, и горизонтальная разводка тепла или автономка. И розетки с заземлением. Квартира Аирмакса тоже будет стоить раза в 2 больше, чем в мае 2023. Тут на форуме человек айтишник спрашивает какую квартиру за 120к купить. Еще 10 лет назад айтишник мог наскирдовать раза в 3 меньше. Тут приводилась динамика зарплат атишников, она за 10 лет утроилась в валюте. Через 2 года у айтишников будет 200к и они будут спрашивать, что можно купить за 200к. Таковы реалии роста зарплат и доходов.

тільки кількість ІТ-ків падає, вакансій менше, і пропонована винагорода нижче чим у 2021, а так все правильно, $1М (не мотлохом) за прєлєсть з плінтусами прихованого монтажу віденського в"язня
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:36

  барабашов написав:200К наскирдовать ещё надо
Зарплат силиконовой долины у нас удалённо платить не будут, 35/час есть и хорошо, 50 запросят - и индусов наймут вместо них за 20
По поводу прелести с плинтусАми за 800 вместо 400куе(4/метр в 23м >>>> 8/метр в 25м) - хотелось бы увидеть такого покупателя
Биии тоже аукциона на свой бетон не устраивает, просто констатирует что интерес есть и квартиры расходятся
На рост цен не от дна должны деньги начать швырять с вертолёта как в Польше, под однозначный процент и без жёстких требований к заёмщику.


  flyman написав:тільки кількість ІТ-ків падає, вакансій менше, і пропонована винагорода нижче чим у 2021, а так все правильно, $1М (не мотлохом) за прєлєсть з плінтусами прихованого монтажу віденського в"язня

За даними dou, у 2021 сеньйор в Україні отримував $4000. Зараз $4900.
https://dou.ua/lenta/articles/salary-re ... mmer-2023/

За 2 роки за вашою методикою він може наскирдувати ще 110 куе до тих 120 куе, що має.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?
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