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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11191111921119311194
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:51

  Zebra написав:Видно что благосостояние людей пошло в стремительный рост. Глупо это отрицать.
определенной группы людей. Зёбр есть классная метрика - стоимость аренды квартиры, только не убитой однушки с техникой 90х а обычных девушек с ремонтом и техникой не старше 5 лет. Когда пойдёт её кратный рост тогда да благосостояние можно говорить выросло. Сейчас ситуация парадоксальная, продукты питания прибавили 60% от довоенных цен, а аренда болтается на уровнях ниже довоенных. Это говорит что благосостояние выросло далеко не у всех.

Теперь про джипы. Я когда заинтересовался Дискавери 3 начал внезапно осознавать что их довольно много, до этого особо не задумывался. Человек видит то, чем интересуется. Поэтому создаётся иллюзия что этого много. Начните интересоваться черметом и вы офигеете сколько такого барахла почему то до сих пор ездит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:55

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Видно что благосостояние людей пошло в стремительный рост. Глупо это отрицать.
определенной группы людей. Зёбр есть классная метрика - стоимость аренды квартиры, только не убитой однушки с техникой 90х а обычных девушек с ремонтом и техникой не старше 5 лет. Когда пойдёт её кратный рост тогда да благосостояние можно говорить выросло. Сейчас ситуация парадоксальная, продукты питания прибавили 60% от довоенных цен, а аренда болтается на уровнях ниже довоенных.

Аренда тоже довольно прилично подросла. Те люди которые варятся в деньгах, в их котле денег прибавляется стремительно. А те, кто к деньгам отношения не имеет, естественно мало что решают и на что влияют, так всегда было.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:56

  Успіх написав:Не знаю, як у вас в Києві... - а у Львові математика зі здачею в оренду(новобудів) - ну ніяк не клеїться.
Виходить щось 6,4%річних(і то в кращому випадку) - то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол.!(якщо вже є трохи диверсифікованих коштів в бетоні)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львів - це Європа! А для Європи 6.4% річних з оренди - це збс.
airmax78
 
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