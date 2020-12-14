Додано: Чет 07 вер, 2023 10:51

Zebra написав: Видно что благосостояние людей пошло в стремительный рост. Глупо это отрицать. Видно что благосостояние людей пошло в стремительный рост. Глупо это отрицать.

определенной группы людей.Зёбра смотри есть классная метрика - стоимость аренды квартиры, только не убитой однушки с техникой 90х на окраине, а обычных двушек с ремонтом и техникой не старше 5 лет.Когда пойдёт её кратный рост, тогда да благосостояние можно говорить выросло. Сейчас ситуация парадоксальная, продукты питания прибавили 60% от довоенных цен, а аренда болтается на уровнях ниже довоенных. Это говорит что благосостояние выросло далеко не у всех. Аренда очень чувствительна к доходам. Когда доходы растут арендатор смотрит на сегменты выше, ремонтик бы посвежее, локацию бы получше. А когда убитый хрущ на окраине всего на 30% дешевле новостроя со свежим ремонтом и техникой, это говорит что выгребают только суперэконом, на остальные сегменты денег нет.У меня приятель раньше сдавал 3 квартиры новострои в Одессе. Цена как рухнула с 10 до 7 так и болтается больше года. А убитые хрущи идут по 5-6. Где ваше благосостояние?Теперь про джипы. Я когда заинтересовался Дискавери 3 начал внезапно осознавать что их довольно много, до этого особо не задумывался. Человек видит то, чем интересуется. Поэтому создаётся иллюзия что этого много. Начните интересоваться черметом и вы офигеете сколько такого барахла почему то до сих пор ездит.