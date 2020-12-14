Додано: Чет 07 вер, 2023 11:07

Zebra написав: vitaliiangel написав: Zebra написав: Аренда тоже довольно прилично подросла. Аренда тоже довольно прилично подросла. я пока вижу рост коммерции. И то скорее точечно. По жилым объектам на довоенные уровни даже в гривне не вышли. я пока вижу рост коммерции. И то скорее точечно. По жилым объектам на довоенные уровни даже в гривне не вышли.

Это киевские аномалии. Иностранные студенты вернутся и все отрастет. Это киевские аномалии. Иностранные студенты вернутся и все отрастет.

значит в Чернигове локальный парадиз и бетонироваться есть смысл там, а вы почему-то на Киев смотрите. Уже обсуждали если 500 военных купят по квартире в Чернигове они выгребут все более-менее жилое. А если 500 военных купят по квартире в Киеве крнж этого не заметит. Просто ранее в Чернигове никогда не получали таких зарплат. Военные шлют с фронта женам по 30кгрн в месяц. Конечно за красной рыбой будет очередь.Ваша аналитика работает на низкой базе. Аренда в райцентрах тоже подросла. До войны в Каменском за 3-4 тыс можно было снять квартиру в жилом состоянии, теперь цена 6. Но это не от роста благосостояния, беженцу из Бахмута 6 в Каменском доступнее, чем 10 во Львове.