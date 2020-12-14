Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:200К наскирдовать ещё надо Зарплат силиконовой долины у нас удалённо платить не будут, 35/час есть и хорошо, 50 запросят - и индусов наймут вместо них за 20 По поводу прелести с плинтусАми за 800 вместо 400куе(4/метр в 23м >>>> 8/метр в 25м) - хотелось бы увидеть такого покупателя Биии тоже аукциона на свой бетон не устраивает, просто констатирует что интерес есть и квартиры расходятся На рост цен не от дна должны деньги начать швырять с вертолёта как в Польше, под однозначный процент и без жёстких требований к заёмщику.
flyman написав:тільки кількість ІТ-ків падає, вакансій менше, і пропонована винагорода нижче чим у 2021, а так все правильно, $1М (не мотлохом) за прєлєсть з плінтусами прихованого монтажу віденського в"язня
Zebra написав:Аренда тоже довольно прилично подросла.
я пока вижу рост коммерции. И то скорее точечно. По жилым объектам на довоенные уровни даже в гривне не вышли.
Это киевские аномалии. Иностранные студенты вернутся и все отрастет.
значит в Чернигове локальный парадиз и бетонироваться есть смысл там, а вы почему-то на Киев смотрите. Уже обсуждали если 500 военных купят по квартире в Чернигове они выгребут все более-менее жилое. А если 500 военных купят по квартире в Киеве крнж этого не заметит. Просто ранее в Чернигове никогда не получали таких зарплат. Военные шлют с фронта женам по 30кгрн в месяц. Конечно за красной рыбой будет очередь.
Ваша аналитика работает на низкой базе. Аренда в райцентрах тоже подросла. До войны в Каменском за 3-4 тыс можно было снять квартиру в жилом состоянии, теперь цена 6. Но это не от роста благосостояния, беженцу из Бахмута 6 в Каменском доступнее, чем 10 во Львове.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 вер, 2023 11:14, всього редагувалось 3 разів.
Успіх написав:Не знаю, як у вас в Києві... - а у Львові математика зі здачею в оренду(новобудів) - ну ніяк не клеїться. Виходить щось 6,4%річних(і то в кращому випадку) - то вже краще тоді тримати суму(еквівалентну квартирі) в банках на депо по 50/50 грн/дол.!(якщо вже є трохи диверсифікованих коштів в бетоні) Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Львів - це Європа! А для Європи 6.4% річних з оренди - це збс.
Закон спадної дохідності - ні не чули.
6.4% на 1куе - марна трата часу 6.4% на 10куе - можна для пенсіонера (напр. депозит в Сенсі) 6.4% на 100куе - $6К4 в рік, або $533 в місяць: непогана прибавка до з.п. або пенсії 6.4% на 1М - $64К в рік, вище як середній дохід домогосподарсва США після податків
В реальності з ростом активів, дохідність падає.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 вер, 2023 11:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:в 2014-2015 в привате доллар принимали под 8-10% годовых. Был смысл рисковать. А сейчас за 1,5-3% идут они лесом. это с 20куе тебе дадут аж 480$ за это время банк может под фонд уйти или придумают мораторий. Когда ты влазил в стройку я тебя сколько раз пытался переубедить? ничего не напоминает? в трудные годы нельзя нести в банки валюту, это аксиома. Нацбанк её не печатает и в случае шухера будет тебе геморрои. Гривну неси на здоровье.
Це все так, але... Але ж не вдома тримати суму рівну квартиріі?)) І не на дачі у Флая закопувати під грушею/виноградом? Тож, якби варіанів нема)) - або в банки, або в бетон
flyman написав:ще раз читаєм уважно: "нові найми і винагорода для нових наймів": вакансій менше, винагорода менша, хто тримається за старі контракти, той в маслі, поки що
Я довіряю графіку dou. Зарплати сеньйорів, які створюють попит на дорогу київську нерухомість зростають доволі суттєво. На зарплату джуніорів або мідлів не треба дивитися, вони можуть впливати хіба що на ринок аренди, можливо тому вона і в застої, як і їхні зарплати.
Читаю https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-summer-2023/ Ключові моменти ● Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік практично не змінюється. ● Є тенденція до зменшення зарплат найоплачуваніших фахівців та зменшення розриву в зарплатах розробників. ● На $100 зменшилися медіанні зарплати розробників рівня Senior. Зниження спостерігається в більшості спеціалізацій та мов, а також у компаніях усіх типів, крім стартапів.
vitaliiangel написав:значит в Чернигове локальный парадиз и бетонироваться есть смысл там, а вы почему-то на Киев смотрите. Уже обсуждали если 500 военных купят по квартире в Чернигове они выгребут все более-менее жилое. А если 500 военных купят по квартире в Киеве крнж этого не заметит. Ваша аналитика работает на низкой базе.
Киев сейчас доступен, а Чернигов с квартирами под 100 куе - идет лесом. Я думаю в росте цен замешана аграриевка - область большая, посевные площади огромные, зарплаты агрономов на уровне айтишников. Агроном прикупит квартирку в областном центре, сядет в свою иномарку и за полчаса доедет до работы в районный центр. Деньги из с/х создают инвестиции в недвигу в том числе.