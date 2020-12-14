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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:18
Успіх написав: vitaliiangel написав:
в 2014-2015 в привате доллар принимали под 8-10% годовых. Был смысл рисковать. А сейчас за 1,5-3% идут они лесом. это с 20куе тебе дадут аж 480$ за это время банк может под фонд уйти или
придумают мораторий. Когда ты влазил в стройку я тебя сколько раз пытался переубедить? ничего не напоминает? в трудные годы нельзя нести в банки валюту, это аксиома. Нацбанк её не печатает и в случае шухера будет тебе геморрои. Гривну неси на здоровье.
Це все так, але...
Але ж не вдома тримати суму рівну квартиріі?))
І не на дачі у Флая закопувати під грушею/виноградом?
Тож, якби варіанів нема)) - або в банки, або в бетон
тримати треба скрізь, як білка горіхи на зиму: диферсифікація
не обов"язково бакси, можна закрутки
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 07 вер, 2023 11:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:18
flyman написав:
● На $100 зменшилися медіанні зарплати розробників рівня Senior. Зниження спостерігається в більшості спеціалізацій та мов, а також у компаніях усіх типів, крім стартапів.
Але це за 3 останніх літніх місяці, в той час як за 2 роки зростання більше 20% у сеньйорів. Відкат на 100 баксів - це дихання ринку.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:19
Zebra написав:
Я думаю в росте цен замешана аграриевка - область большая, посевные площади огромные, зарплаты агрономов на уровне айтишников.
крупные суммы с провинции системно перестали ехать на Киев. Почему и как на долго - вопрос философский. Пора придумать законы антитрибеки. Я ж и говорю на низкой базе рост. Ранее для провинции зарплаты 30кгрн / мес были скорее исключением. Сейчас военные массово шлют женам такие деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:19
Zebra написав: flyman написав:
● На $100 зменшилися медіанні зарплати розробників рівня Senior. Зниження спостерігається в більшості спеціалізацій та мов, а також у компаніях усіх типів, крім стартапів.
Але це за 3 останніх літніх місяці, в той час як за 2 роки зростання більше 20% у сеньйорів. Відкат на 100 баксів - це дихання ринку.
це тренд від 24.02.22
який накладається на ріст ставок ФРС, ЄЦБ ... і зниження глобальної бізнес активності
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:21
flyman написав: Zebra написав: flyman написав:
● На $100 зменшилися медіанні зарплати розробників рівня Senior. Зниження спостерігається в більшості спеціалізацій та мов, а також у компаніях усіх типів, крім стартапів.
Але це за 3 останніх літніх місяці, в той час як за 2 роки зростання більше 20% у сеньйорів. Відкат на 100 баксів - це дихання ринку.
це тренд від 24.02.22
який накладається на ріст ставок ФРС, ЄЦБ ... і зниження бізнес активності
До 24.02.22 зростання с 2021 все одно відбулося за менше ніж 2 роки на 20%+
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:25
Zebra написав:
До 24.02.22 зростання с 2021 все одно відбулося за менше ніж 2 роки на 20%+
так, бо ковідно-гелікоптерні гроші (держборг СЩА +50%)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 07 вер, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:25
Підписався на Зебру. Щодо росту зацікавленості комерцією - підтверджую. У квітці сдани в оренду геть усі приміщення. Більшість з них в минулому та цьому році. До цього вони пустували 3 роки.
PS Я, звісно, весь 2022-2023й хотів підняти людям настрій тут і топив за те що обвала не буде, але ж те що зараз відбувається стало несподіванкою навіть для мене.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:29
airmax78 написав:
У квітці сдани в оренду геть усі приміщення. Більшість з них в минулому та цьому році. До цього вони пустували 3 роки.
в Ирпене уже есть коммерция па 30 тыс грн в месяцviewtopic.php?p=5618331#p5618331
мои друзья уже мозг выели, помоги им найти такую коммерцию до 1куе метр, чтобы приносила 10уе/м аренды. Потому что у них "проблема долярчика" (куда пристроить 50-100куе).
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:36
vitaliiangel написав:
бетон приносит 7-8% (с перспективой роста) валютный депозит 2-3%. В гривну на все играть надо иметь стальные яйца. А если не на все, вопрос тот же - куда пристроить остальное.
Так отож))
Тому, я роблю так, як пише нижче Флай
Покищо мій депокошик виглядає так ~ 70/30 грн/дол. до жовтня.
А якщо сюди впихнути мій бетон по сьогоднішньому прайсу, то вийде щось на кшталт ~ 56/30/14 - бетон/грн/дол.
flyman написав:
тримати треба скрізь, як білка горіхи на зиму: диферсифікація
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:42
vitaliiangel написав:
Ваша аналитика работает на низкой базе. Аренда в райцентрах тоже подросла. До войны в Каменском за 3-4 тыс можно было снять квартиру в жилом состоянии, теперь цена 6. Но это не от роста благосостояния, беженцу из Бахмута 6 в Каменском доступнее, чем 10 во Львове.
Аренда дома в Константиновке 10 000 грн, квартиры так же местные сдают военным. Цены на еду *2 от Киева...
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