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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51
Успіх написав:
Тому, я роблю так, як пише нижче Флай
смотри не начни так же экономить и "мечтать" на филиппинку. все с чего то начинается.
Slon_Nosov написав: vitaliiangel написав:
Ваша аналитика работает на низкой базе. Аренда в райцентрах тоже подросла. До войны в Каменском за 3-4 тыс можно было снять квартиру в жилом состоянии, теперь цена 6. Но это не от роста благосостояния, беженцу из Бахмута 6 в Каменском доступнее, чем 10 во Львове.
Аренда дома в Константиновке 10 000 грн, квартиры так же местные сдают военным. Цены на еду *2 от Киева...
Zebra написав:
Это киевские аномалии
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:01
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Тому, я роблю так, як пише нижче Флай
смотри не начни так же экономить и "мечтать" на филиппинку. все с чего то начинается.
Slon_Nosov написав: vitaliiangel написав:
Ваша аналитика работает на низкой базе. Аренда в райцентрах тоже подросла. До войны в Каменском за 3-4 тыс можно было снять квартиру в жилом состоянии, теперь цена 6. Но это не от роста благосостояния, беженцу из Бахмута 6 в Каменском доступнее, чем 10 во Львове.
Аренда дома в Константиновке 10 000 грн, квартиры так же местные сдают военным. Цены на еду *2 от Киева...
Zebra написав:
Это киевские аномалии
Це все військові "правлять бал", яких годує будівельник
Якби не він, то ...
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:09
Успіх написав:
Це все військові "правлять бал", яких годує будівельник
если о ком то много думать появляется риск влюбиться, а у будика свои сыновья есть.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 вер, 2023 12:26
Zebra написав:
Те люди которые варятся в деньгах, в их котле денег прибавляется стремительно.
В условиях войны банки не только продолжают фиксировать прибыль, но и стремительно ее наращивают. За первые полгода они уже заработали 67,6 млрд грн. Для сравнения: за весь прошлый год в их наработке было 24,7 млрд грн. По всей видимости, заработки банков превысят даже показатели 2021 года, когда они получили 77,5 млрд грн.
Летом из 65 платежеспособных банков убытки зафиксировали всего 8, хотя по итогам прошлого года «в минус» работал почти каждый третий.
По данным Нацбанка, главными факторами прибыльности сектора являлись процентные доходы и несущественные объемы формирования резервов. Чистый процентный доход за первое полугодие увеличился на 41%, благодаря вложениям в депозитные сертификаты НБУ, а комиссионный — на 22%.
чудеса учетной ставки
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:03
vitaliiangel
Супердоходы банков уйдут в суперзарплаты "блатных" управляющих и закупку у своих поставщиков скрепок по 17грн/шт и папок-скоросшивателей по 500, а оттуда перетекут постепенно в бетон с плинтусАми, который будет нещадно(по Зебре) расти?
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_Klim
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