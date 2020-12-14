В условиях войны банки не только продолжают фиксировать прибыль, но и стремительно ее наращивают. За первые полгода они уже заработали 67,6 млрд грн. Для сравнения: за весь прошлый год в их наработке было 24,7 млрд грн. По всей видимости, заработки банков превысят даже показатели 2021 года, когда они получили 77,5 млрд грн.



Летом из 65 платежеспособных банков убытки зафиксировали всего 8, хотя по итогам прошлого года «в минус» работал почти каждый третий.



По данным Нацбанка, главными факторами прибыльности сектора являлись процентные доходы и несущественные объемы формирования резервов. Чистый процентный доход за первое полугодие увеличился на 41%, благодаря вложениям в депозитные сертификаты НБУ, а комиссионный — на 22%.