|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:51
Успіх написав:
Тому, я роблю так, як пише нижче Флай
смотри не начни так же экономить и "мечтать" на филиппинку. все с чего то начинается.
Slon_Nosov написав: vitaliiangel написав:
Ваша аналитика работает на низкой базе. Аренда в райцентрах тоже подросла. До войны в Каменском за 3-4 тыс можно было снять квартиру в жилом состоянии, теперь цена 6. Но это не от роста благосостояния, беженцу из Бахмута 6 в Каменском доступнее, чем 10 во Львове.
Аренда дома в Константиновке 10 000 грн, квартиры так же местные сдают военным. Цены на еду *2 от Киева...
Zebra написав:
Это киевские аномалии
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19095
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:01
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Тому, я роблю так, як пише нижче Флай
смотри не начни так же экономить и "мечтать" на филиппинку. все с чего то начинается.
Slon_Nosov написав: vitaliiangel написав:
Ваша аналитика работает на низкой базе. Аренда в райцентрах тоже подросла. До войны в Каменском за 3-4 тыс можно было снять квартиру в жилом состоянии, теперь цена 6. Но это не от роста благосостояния, беженцу из Бахмута 6 в Каменском доступнее, чем 10 во Львове.
Аренда дома в Константиновке 10 000 грн, квартиры так же местные сдают военным. Цены на еду *2 от Киева...
Zebra написав:
Это киевские аномалии
Це все військові "правлять бал", яких годує будівельник
Якби не він, то ...
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5260
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Чет 07 вер, 2023 12:26
Zebra написав:
Те люди которые варятся в деньгах, в их котле денег прибавляется стремительно.
В условиях войны банки не только продолжают фиксировать прибыль, но и стремительно ее наращивают. За первые полгода они уже заработали 67,6 млрд грн. Для сравнения: за весь прошлый год в их наработке было 24,7 млрд грн. По всей видимости, заработки банков превысят даже показатели 2021 года, когда они получили 77,5 млрд грн.
Летом из 65 платежеспособных банков убытки зафиксировали всего 8, хотя по итогам прошлого года «в минус» работал почти каждый третий.
По данным Нацбанка, главными факторами прибыльности сектора являлись процентные доходы и несущественные объемы формирования резервов. Чистый процентный доход за первое полугодие увеличился на 41%, благодаря вложениям в депозитные сертификаты НБУ, а комиссионный — на 22%.
чудеса учетной ставки
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19095
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 14:47
vitaliiangel написав: Zebra написав:
Те люди которые варятся в деньгах, в их котле денег прибавляется стремительно.
В условиях войны банки не только продолжают фиксировать прибыль, но и стремительно ее наращивают. За первые полгода они уже заработали 67,6 млрд грн. Для сравнения: за весь прошлый год в их наработке было 24,7 млрд грн. По всей видимости, заработки банков превысят даже показатели 2021 года, когда они получили 77,5 млрд грн.
Летом из 65 платежеспособных банков убытки зафиксировали всего 8, хотя по итогам прошлого года «в минус» работал почти каждый третий.
По данным Нацбанка, главными факторами прибыльности сектора являлись процентные доходы и несущественные объемы формирования резервов. Чистый процентный доход за первое полугодие увеличился на 41%, благодаря вложениям в депозитные сертификаты НБУ, а комиссионный — на 22%.
чудеса учетной ставки
Беда с банковскими доходами в том, что формируются они, в основном, за счет процентных доходов по ОВГЗ и депосертам НБУ. А это такая себе история, мягко говоря.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42545
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 5222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:23
airmax78 написав:
Беда с банковскими доходами в том, что формируются они, в основном, за счет процентных доходов
по ОВГЗ и депосертам НБУ. А это такая себе история, мягко говоря.
Которые в свою очередь через цепочку преобразований формируются от $60+ млрд грантов ежегодно получаемых от международных партнеров. То есть это не пузырь, и не напечатанные фантики, это конвертация реальных денег через финансовую кровеносную систему, которая распределяется во все сферы, в том числе и банковской перепадает.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12270
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1835 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 вер, 2023 17:47
Zebra написав: airmax78 написав:
Беда с банковскими доходами в том, что формируются они, в основном, за счет процентных доходов
по ОВГЗ и депосертам НБУ. А это такая себе история, мягко говоря.
Которые в свою очередь через цепочку преобразований формируются от $60+ млрд грантов ежегодно получаемых от международных партнеров. То есть это не пузырь, и не напечатанные фантики, это конвертация реальных денег через финансовую кровеносную систему, которая распределяется во все сферы, в том числе и банковской перепадает.
з 1 жовтня партнери: "грошей нема, але ви тримайтесь"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32263
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 07 вер, 2023 17:48
Zebra написав: vitaliiangel написав: Zebra написав:
Аренда тоже довольно прилично подросла.
я пока вижу рост коммерции. И то скорее точечно. По жилым объектам на довоенные уровни даже в гривне не вышли.
Это киевские аномалии. Иностранные студенты вернутся и все отрастет.
Соромлюсь запитати: коли
повернуться іноземні студенти? Цього року недобір навіть у рейтингових універах з першої десятки. Багато оголосили додатковий набір студентів. Це Київ, а що по регіонах (крім Львова), то взагалі не уявляю.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4210
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1151 раз.
- Подякували: 1299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 19:24
Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1027
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 19:28
beee написав:
Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?
"В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?" - спасибо, посмеялся
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 19:33
beee написав:
Часто езжу сейчас в Ирпене
когда поделитесь что вы там себе присмотрели? не огородик же
Більше 1000 маленьких ірпінців стали цьогоріч першачками.
это 25-30 классов только первоклашек. че то много как для Ирпеня в котором всего то 5 школ
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 07 вер, 2023 19:57, всього редагувалось 5 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19095
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24157
|16229054
|
|
|1266
|5320990
|
|
|3
|5982
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|