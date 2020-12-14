Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ребенок в первый класс пошёл. Документы подавали в 3 школы. Я видел лично первый классы: 49, 81, 38 и пушкинская гимназия, где перебор. Позвони попробуй всунуть ребёнка. Всю прошлую неделю я торчал в нау. Был в общагах. Был в универе. Видел очередь на поселение В Киеве нужно иногда бывать
Востаннє редагувалось beee в Чет 07 вер, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:[quote="5619506:beee"]Часто езжу сейчас в Ирпене
когда поделитесь что вы там себе присмотрели? не огородик же
Строю Бомбоубежище
а над ним 2 этажа коммерции[/quote]Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно
beee написав:Ребенок в первый класс пошёл. Документы подавали в 3 школы. Я видел лично первый классы: 49, 81, 38 и пушкинская гимназия, где перебор. Позвони попробуй всунуть ребёнка. Всю прошлую неделю я торчал в нау. Был в общагах. Был в универе. Видел очередь на поселение В Киеве нужно иногда бывать
beee, как раз мой ребенок имеет прямое отношение к нау. Недобор у них в этом году! Ось докази - https://pk.nau.edu.ua/dodatkovyi-nabir-u-2023-rotsi/ С общагами всегда были проблемы из-за того, что поздно выселялись закончившие универ. Расскажите по поводу студентов и школьников на ветке про эмиграцию - удивите местную публику.))
beee написав:Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все. Такого ещё не было. Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли. Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются. В школе - классы полные. Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет. Что происходит?
"В школе - классы полные. Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет. Что происходит?" - спасибо, посмеялся
В вашем кругу общения все дети уехали пить кофе по венски и торонтовски?