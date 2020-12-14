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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11195111961119711198>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Часто езжу сейчас в Ирпене
когда поделитесь что вы там себе присмотрели? не огородик же
Строю Бомбоубежище
beee
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:39

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Часто езжу сейчас в Ирпене
когда поделитесь что вы там себе присмотрели? не огородик же
Строю Бомбоубежище

а над ним 2 этажа коммерции
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:
vitaliiangel написав:[quote="5619506:beee"]Часто езжу сейчас в Ирпене
когда поделитесь что вы там себе присмотрели? не огородик же
Строю Бомбоубежище

а над ним 2 этажа коммерции[/quote]Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно
beee
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:48

  beee написав:Ребенок в первый класс пошёл. Документы подавали в 3 школы. Я видел лично первый классы: 49, 81, 38 и пушкинская гимназия, где перебор.
Позвони попробуй всунуть ребёнка.
Всю прошлую неделю я торчал в нау. Был в общагах. Был в универе. Видел очередь на поселение
В Киеве нужно иногда бывать

beee, как раз мой ребенок имеет прямое отношение к нау. Недобор у них в этом году!
Ось докази - https://pk.nau.edu.ua/dodatkovyi-nabir-u-2023-rotsi/
С общагами всегда были проблемы из-за того, что поздно выселялись закончившие универ.
Расскажите по поводу студентов и школьников на ветке про эмиграцию - удивите местную публику.))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:48

  Феодал написав:
  beee написав:Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?

"В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?" - спасибо, посмеялся

В вашем кругу общения все дети уехали пить кофе по венски и торонтовски?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:06

  барабашов написав:
  Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?

например ТТ уже пробил довоенные ожидания 5куе после строителей в 1м доме)
есть реальные желающие, чухаю репу...
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Читаю эту ветку - иногда, как в зазеркалье попадаю :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:02

  beee написав:Что происходит?

Ви тут нещодавно, але колись це все називали вечір окуітельних казочок :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:03

  Rack написав:Читаю эту ветку - иногда, как в зазеркалье попадаю :)

Інакше ти слона не продаси(с))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:14

  Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

Доляр теж виріс на плюс 6, яке в сраку удвоєніє?
cherchiltank
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