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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11195111961119711198
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:16

  Zebra написав:В августе украинцы приобрели 6 тысяч новых легковушек. Это на 46,7% больше, чем в августе 2022 года, и на 13,3% больше, чем в июле-2023. Такой показатель оказался рекордным не только в последние 12 месяцев, но и со времен полномасштабного вторжения.

Благосостояние населения выходит на довоенный уровень. В 2025 будет продаваться новых авто в салоне в 2 раза больше, чем в 2021. Скриньте.


Дуже смішно)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:20

  Прохожий написав:
  барабашов написав:
  Zebra написав:КРЖН рост с мая +6% (за 4 месяца по сути, в 2024 будет +50% от мая к маю, а в 2025 будет +100% от мая 2023 - мой прогноз в силе). Скоро начнется ускорения роста. Очереди в Сильпо уже километровые, тележки доверху завалены хамонами, икрой, винами, коньяками, морепродуктами - все импортное. Удвоение цен на рынке недвиги - очевиден. Людям некуда девать бабло, оно начнет перетекать в недвигу.
по бомберу: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

удвоятся цены на какой сегмент и с какого по вашему реального уровня? ЯР Биии и Эйра будут по 6-7куе метр с руками отрывать и даже на больших площадях? Варшавский с 1.2куе/метр(готовый?) до 2.400 взлетит и это без стяжки даже? Или просто новые стройки в гривне за метр постенно начнут выставляться от 2,5 за метр котлована(везде или в нормальных местах а не промклоаках без инфраструктуры)?

например ТТ уже пробил довоенные ожидания 5куе после строителей в 1м доме)
есть реальные желающие, чухаю репу...

Тарьян будується вже 7 років - думаю років через 3 щось пробʼє )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:42

  Zebra написав:
  барабашов написав:Про машины не обольщайтесь
Все они куплены битками за океаном по цене до 20куе(даже гоночные М5 и 760LI)
Просто ремонт авто(восстановление из тотала, не факт что именно из груды металла, просто в штатах многое по таким ремонтам законодательно запрещено) в Чернигове намного дешевле чем в Киеве и думаю даже чем в Днепре
Причина известна - не все мастера хотят пойти помогать Либо и Фризу с $чиком ковать победу, а есть надо три раза в день.

До войны тоже с Америки гоняли авто. И все было скромнее. А сейчас пошли авто из премиального сегмента. Видно что благосостояние людей пошло в стремительный рост. Глупо это отрицать.


Соромлюся спитати, а ви себе до тих людей теж відносите чи до ніщебродів?
Квартира в 4U то преміальний сегмент чи еліт? :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Долго думал, почему покупают Ярослав град. Желающих больше, чем на Славутич или варшавский. Каждую неделю сделки. Мою квартиру просят смотреть. Суммы 300 куе, 400 куе.
И вот увидел вагон поезда, на котором ездит зеленский.
А кто же все эти люди, которые внезапно появились скупать бизнес и премиум сегмент? Новые машины?
Я думаю все уже поняли, да? Интересно получается, до войны этих людей как бы не было (это подсказали мне риелторы)
beee
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:например ТТ уже пробил довоенные ожидания 5куе после строителей в 1м доме)
есть реальные желающие, чухаю репу...

і воно того варте)


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Прохожий написав:например ТТ уже пробил довоенные ожидания 5куе после строителей в 1м доме)
есть реальные желающие, чухаю репу...

і воно того варте)


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Радий вас чути
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:
  beee написав:Ребенок в первый класс пошёл. Документы подавали в 3 школы. Я видел лично первый классы: 49, 81, 38 и пушкинская гимназия, где перебор.
Позвони попробуй всунуть ребёнка.
Всю прошлую неделю я торчал в нау. Был в общагах. Был в универе. Видел очередь на поселение
В Киеве нужно иногда бывать

beee, как раз мой ребенок имеет прямое отношение к нау. Недобор у них в этом году!
Ось докази - https://pk.nau.edu.ua/dodatkovyi-nabir-u-2023-rotsi/
С общагами всегда были проблемы из-за того, что поздно выселялись закончившие универ.
Расскажите по поводу студентов и школьников на ветке про эмиграцию - удивите местную публику.))
Добор идёт на вступление бакалавра и магистратуру. Я без понятия, почему 4 года студенты были, а на пятый в магистратуре испарились. Значит недобор был с первого курса. Кароч я не спорю.
Я пишу конкретно что вижу сам. У студента, которого меня попросили поселить, помочь с началом учебы, недобора нет и в общаге мест особо тоже нет. Поэтому пришлось селить его в арендную хату
beee
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:18

  Прохожий написав:например ТТ уже пробил довоенные ожидания 5куе после строителей в 1м доме)
есть реальные желающие, чухаю репу...

Забавно что все мои посты полугодичной давности про "дно пройдено" и "кто не понял - тот поймет" - постирали. Не относятся к теме.
airmax78
 
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  #<1 ... 11195111961119711198
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