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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11196111971119811199
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:25

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:например ТТ уже пробил довоенные ожидания 5куе после строителей в 1м доме)
есть реальные желающие, чухаю репу...

Забавно что все мои посты полугодичной давности про "дно пройдено" и "кто не понял - тот поймет" - постирали. Не относятся к теме.

Ви вже в Києві ? Чи ще не можете перейти кордон?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:31

  beee написав:Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно


Якісь ваші замовники полохливі дуже, такий жах пережили тільки навколо Києва десятки тисяч народу. В мене теж прострелено/підірвано багато чого, двері намагалися виламати ломами а коли не вийшло, ковану з 12 квадрата решітку на вікні вирвали БТРом а потім ще жило в домі зо два десятки зайвохромосомних, але бомбосховище будувати... Після 40го-50го(а може й раніше) спускання/підйому туди їм це набридне а повітряні тривоги бувають по 3 рази на день. Я чув про іншу "рацуху"-жителі Києва/Ірпеня покупляли по глухим селам(куди нічого не прилітає) хатинки: поробили там ремонти і перевезли туди сім'ї а самі "рубають бабло" тут і навідують родини тільки на вихідні.
п.с 500 мм все одно іскандера не витримає, потрібно було їх вмовляти на 1500.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:34

  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.

Ну і тт коли побудується? А коли заселяться?) те що він знаходиться в сраці між промзона думаю навіть не потрібно обговорювати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:36

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.

Ну і тт коли побудується? А коли заселяться?) те що він знаходиться в сраці між промзона думаю навіть не потрібно обговорювати)

Зрозуміло що ви зовсім не в темі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:37

  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.


От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.


От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
від 1550 + 50 за кожний поверх
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:27

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.

Ну і тт коли побудується? А коли заселяться?) те що він знаходиться в сраці між промзона думаю навіть не потрібно обговорювати)

Зрозуміло що ви зовсім не в темі.

Коли ви тільки вилізли з голосієво я вже був на Печерську) про не в темі від ібанька-понаіха це цікаво)
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