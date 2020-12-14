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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 23:25
airmax78 написав: Прохожий написав:
например ТТ уже пробил довоенные ожидания 5куе после строителей в 1м доме)
есть реальные желающие, чухаю репу...
Забавно что все мои посты полугодичной давности про "дно пройдено" и "кто не понял - тот поймет" - постирали. Не относятся к теме.
Ви вже в Києві ? Чи ще не можете перейти кордон?)
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cherchiltank
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:31
beee написав:
Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно
Якісь ваші замовники полохливі дуже, такий жах пережили тільки навколо Києва десятки тисяч народу. В мене теж прострелено/підірвано багато чого, двері намагалися виламати ломами а коли не вийшло, ковану з 12 квадрата решітку на вікні вирвали БТРом а потім ще жило в домі зо два десятки зайвохромосомних, але бомбосховище будувати... Після 40го-50го(а може й раніше) спускання/підйому туди їм це набридне а повітряні тривоги бувають по 3 рази на день. Я чув про іншу "рацуху"-жителі Києва/Ірпеня покупляли по глухим селам(куди нічого не прилітає) хатинки: поробили там ремонти і перевезли туди сім'ї а самі "рубають бабло" тут і навідують родини тільки на вихідні.
п.с 500 мм все одно іскандера не витримає, потрібно було їх вмовляти на 1500.
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drevlyanin
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:32
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
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airmax78
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:34
airmax78 написав:
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
Ну і тт коли побудується? А коли заселяться?) те що він знаходиться в сраці між промзона думаю навіть не потрібно обговорювати)
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cherchiltank
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:36
cherchiltank написав: airmax78 написав:
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
Ну і тт коли побудується? А коли заселяться?) те що він знаходиться в сраці між промзона думаю навіть не потрібно обговорювати)
Зрозуміло що ви зовсім не в темі.
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airmax78
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:37
airmax78 написав:
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
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drevlyanin
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:50
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
від 1550 + 50 за кожний поверх
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kingkongovets
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:27
airmax78 написав: cherchiltank написав: airmax78 написав:
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
Ну і тт коли побудується? А коли заселяться?) те що він знаходиться в сраці між промзона думаю навіть не потрібно обговорювати)
Зрозуміло що ви зовсім не в темі.
Коли ви тільки вилізли з голосієво я вже був на Печерську) про не в темі від ібанька-понаіха це цікаво)
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cherchiltank
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