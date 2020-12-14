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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11197111981119911200>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:31

  beee написав:Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно


Якісь ваші замовники полохливі дуже, такий жах пережили тільки навколо Києва десятки тисяч народу. В мене теж прострелено/підірвано багато чого, двері намагалися виламати ломами а коли не вийшло, ковану з 12 квадрата решітку на вікні вирвали БТРом а потім ще жило в домі зо два десятки зайвохромосомних, але бомбосховище будувати... Після 40го-50го(а може й раніше) спускання/підйому туди їм це набридне а повітряні тривоги бувають по 3 рази на день. Я чув про іншу "рацуху"-жителі Києва/Ірпеня покупляли по глухим селам(куди нічого не прилітає) хатинки: поробили там ремонти і перевезли туди сім'ї а самі "рубають бабло" тут і навідують родини тільки на вихідні.
п.с 500 мм все одно іскандера не витримає, потрібно було їх вмовляти на 1500.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:36

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.

Ну і тт коли побудується? А коли заселяться?) те що він знаходиться в сраці між промзона думаю навіть не потрібно обговорювати)

Зрозуміло що ви зовсім не в темі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:37

  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.


От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.


От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
від 1550 + 50 за кожний поверх
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:41

  kingkongovets написав:
drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.


От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
від 1550 + 50 за кожний поверх

Начиная с какого этажа доплату сбивали? А то так 30+ этажи недёшево получались
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
drevlyanin написав:[quote="5619651:airmax78"]Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.


От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
від 1550 + 50 за кожний поверх

Начиная с какого этажа доплату сбивали? А то так 30+ этажи недёшево получались[/quote]в тт перші 5 нежитлові, по стартовій ціні вище 20го не продавали
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:39

доручення в консульстві

Коллеги, у кого есть опыт получения доверенности на продажу через консульство за рубежом? Я какую то противоречивую инфу нахожу, не понимаю как реально происходит все там...
Генеральная доверенность, выданная собственником на распоряжение недвижимостью:
срок действия 2 месяца, если доверенность оформлена в украинском консульстве заграницей;
срок действия 1 месяц, если доверенность оформлена иностранным нотариусом (требуются перевод и апостиль).

Учтите, что перед походом в учреждение нужно составить текст доверенности и определить, какие полномочия планируется делегировать доверенному лицу. Этот текст попросят предоставить в электронном виде.

Что- то у меня эти 2 пункта вызывают сомнения...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:05

  Rack написав:Коллеги, у кого есть опыт получения доверенности на продажу через консульство за рубежом? Я какую то противоречивую инфу нахожу, не понимаю как реально происходит все там...
Генеральная доверенность, выданная собственником на распоряжение недвижимостью:
срок действия 2 месяца, если доверенность оформлена в украинском консульстве заграницей;
срок действия 1 месяц, если доверенность оформлена иностранным нотариусом (требуются перевод и апостиль).

Учтите, что перед походом в учреждение нужно составить текст доверенности и определить, какие полномочия планируется делегировать доверенному лицу. Этот текст попросят предоставить в электронном виде.

Что- то у меня эти 2 пункта вызывают сомнения...

В самой доверенности надо написать сколько она действует, и консул, и нотариус заверит, но по факту воспользоваться еще не пришлось, странно что 1-2 месяца, если в тексте другое будет, возможно это срок в который надо зарегистрировать в Украине потом в реестре, лучше уточнить у нотариуса.
mosq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики
beee
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