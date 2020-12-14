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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:02
drevlyanin написав: beee написав:
Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно
Якісь ваші замовники полохливі дуже, такий жах пережили тільки навколо Києва десятки тисяч народу. В мене теж прострелено/підірвано багато чого, двері намагалися виламати ломами а коли не вийшло, ковану з 12 квадрата решітку на вікні вирвали БТРом а потім ще жило в домі зо два десятки зайвохромосомних, але бомбосховище будувати... Після 40го-50го(а може й раніше) спускання/підйому туди їм це набридне а повітряні тривоги бувають по 3 рази на день. Я чув про іншу "рацуху"-жителі Києва/Ірпеня покупляли по глухим селам(куди нічого не прилітає) хатинки: поробили там ремонти і перевезли туди сім'ї а самі "рубають бабло" тут і навідують родини тільки на вихідні.
п.с 500 мм все одно іскандера не витримає, потрібно було їх вмовляти на 1500.
Полохливі. Ще два сховища треба проектувати. Люди бояться уламків а не прямого влучення. Ніхто по котеджам на пускає спеціально балістичні чи крилаті ракети. Також бояться шахедів, бо їх уламки неслабо детонують, начинені вольфрамом.
1500 мм самое то. Скучаю за мостами. За преднапряжением. Романтика
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:26
Rack написав:
Коллеги, у кого есть опыт получения доверенности на продажу через консульство за рубежом? Я какую то противоречивую инфу нахожу, не понимаю как реально происходит все там...
Генеральная доверенность, выданная собственником на распоряжение недвижимостью:
срок действия 2 месяца, если доверенность оформлена в украинском консульстве заграницей;
срок действия 1 месяц, если доверенность оформлена иностранным нотариусом (требуются перевод и апостиль).
Учтите, что перед походом в учреждение нужно составить текст доверенности и определить, какие полномочия планируется делегировать доверенному лицу. Этот текст попросят предоставить в электронном виде.
Что- то у меня эти 2 пункта вызывают сомнения...
За словами нотаріуса, навіть довіреність, видана в Україні, зараз в частині продажу нерухомості дія 1 місяць. Щонайменше так було у травні
Востаннє редагувалось adeges
в П'ят 08 вер, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:30
beee написав:
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