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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:02
drevlyanin написав: beee написав:
Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно
Якісь ваші замовники полохливі дуже, такий жах пережили тільки навколо Києва десятки тисяч народу. В мене теж прострелено/підірвано багато чого, двері намагалися виламати ломами а коли не вийшло, ковану з 12 квадрата решітку на вікні вирвали БТРом а потім ще жило в домі зо два десятки зайвохромосомних, але бомбосховище будувати... Після 40го-50го(а може й раніше) спускання/підйому туди їм це набридне а повітряні тривоги бувають по 3 рази на день. Я чув про іншу "рацуху"-жителі Києва/Ірпеня покупляли по глухим селам(куди нічого не прилітає) хатинки: поробили там ремонти і перевезли туди сім'ї а самі "рубають бабло" тут і навідують родини тільки на вихідні.
п.с 500 мм все одно іскандера не витримає, потрібно було їх вмовляти на 1500.
Полохливі. Ще два сховища треба проектувати. Люди бояться уламків а не прямого влучення. Ніхто по котеджам на пускає спеціально балістичні чи крилаті ракети. Також бояться шахедів, бо їх уламки неслабо детонують, начинені вольфрамом.
1500 мм самое то. Скучаю за мостами. За преднапряжением. Романтика
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beee
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:26
Rack написав:
Коллеги, у кого есть опыт получения доверенности на продажу через консульство за рубежом? Я какую то противоречивую инфу нахожу, не понимаю как реально происходит все там...
Генеральная доверенность, выданная собственником на распоряжение недвижимостью:
срок действия 2 месяца, если доверенность оформлена в украинском консульстве заграницей;
срок действия 1 месяц, если доверенность оформлена иностранным нотариусом (требуются перевод и апостиль).
Учтите, что перед походом в учреждение нужно составить текст доверенности и определить, какие полномочия планируется делегировать доверенному лицу. Этот текст попросят предоставить в электронном виде.
Что- то у меня эти 2 пункта вызывают сомнения...
За словами нотаріуса, навіть довіреність, видана в Україні, зараз в частині продажу нерухомості дія 1 місяць. Щонайменше так було у травні
Востаннє редагувалось adeges
в П'ят 08 вер, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:30
beee написав:
Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:46
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:13
adeges написав:
За словами нотаріуса, навіть довіреність, видана в Україні, зараз в частині продажу нерухомості дія 1 місяць. Щонайменше так було у травні
Уже отменили эту норму.Действовала полтора года почти, сам сегодня все это начал выяснять только.
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Rack
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:54
beee написав:
Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть?
Бєє, ти ще не отримав шкільну освіту???
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:02
Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав:
Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики
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Да ладно
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:03
beee написав:
Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?
Тоже сложно понять, что происходит. З одного боку бачимо надпотужнi черги за реберцями, людi ледь не трощать сильпо, виносячи повнi вiзки iноземних ласощiв та алкоголю. У салони не встигають завозити круте тачло. Усе навколо просто росте як на дрiжжах.
И тут вы сообщаете о отрицительной прибыли 100куе от реализации квартир.
Как-то слабо вписывается в канву праздника жизни и безудержного роста всего-всего.
ЗЫ. Не понял это -100 от собственных вложений или эти -100 считаете как недополученную прибыль.
Востаннє редагувалось vladimir07
в П'ят 08 вер, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:05
beee написав: Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав:
Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики
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Да ладно
что вас смущает?
это если вы не с улицы и у вас есть правильные знакомые
иначе "мест нет"
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Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:08
Нумізматика УКРАЇНА написав: Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав:
Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики
$5k
Да ладно
что вас смущает?
это если вы не с улицы и у вас есть правильные знакомые
иначе "мест нет"
Понял, спасибо.
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 08 вер, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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