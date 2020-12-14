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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:08
Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав: beee написав:
Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики
$5k
что вас смущает?
это если вы не с улицы и у вас есть правильные знакомые
иначе "мест нет"
Він не з вулиці.
З Польщі.
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Frant
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:29
somilitark написав: beee написав:
Что происходит?
Ви тут нещодавно, але колись це все називали вечір окуітельних казочок
Вы считаете, что это сказки ?
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vladimir07
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:35
vladimir07 написав: beee написав:
Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?
Тоже сложно понять, что происходит. З одного боку бачимо надпотужнi черги за реберцями, людi ледь не трощать сильпо, виносячи повнi вiзки iноземних ласощiв та алкоголю. У салони не встигають завозити круте тачло. Усе навколо просто росте як на дрiжжах.
И тут вы сообщаете о отрицительной прибыли 100куе от реализации квартир.
Как-то слабо вписывается в канву праздника жизни и безудержного роста всего-всего.
ЗЫ. Не понял это -100 от собственных вложений или эти -100 считаете как недополученную прибыль.
Прямо Київ 1918-го по Булгакову
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gonchik74
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_Klim
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