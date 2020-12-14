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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11198111991120011201
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:08

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  beee написав:
  beee написав:Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики

$5k


что вас смущает?
это если вы не с улицы и у вас есть правильные знакомые
иначе "мест нет"

Він не з вулиці.
З Польщі.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:29

  somilitark написав:
  beee написав:Что происходит?

Ви тут нещодавно, але колись це все називали вечір окуітельних казочок :lol:

Вы считаете, что это сказки ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:35

  vladimir07 написав:
  beee написав:Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?


Тоже сложно понять, что происходит. З одного боку бачимо надпотужнi черги за реберцями, людi ледь не трощать сильпо, виносячи повнi вiзки iноземних ласощiв та алкоголю. У салони не встигають завозити круте тачло. Усе навколо просто росте як на дрiжжах.
И тут вы сообщаете о отрицительной прибыли 100куе от реализации квартир.
Как-то слабо вписывается в канву праздника жизни и безудержного роста всего-всего.

ЗЫ. Не понял это -100 от собственных вложений или эти -100 считаете как недополученную прибыль.

Прямо Київ 1918-го по Булгакову
gonchik74
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  #<1 ... 11198111991120011201
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