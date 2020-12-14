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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:08
Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав: beee написав:
Недоборы блин. В пушкинской гимназии 90 детей набрали. Вот как туда попасть? Рассказчики
$5k
что вас смущает?
это если вы не с улицы и у вас есть правильные знакомые
иначе "мест нет"
Він не з вулиці.
З Польщі.
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Frant
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:29
somilitark написав: beee написав:
Что происходит?
Ви тут нещодавно, але колись це все називали вечір окуітельних казочок
Вы считаете, что это сказки ?
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vladimir07
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:35
vladimir07 написав: beee написав:
Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?
Тоже сложно понять, что происходит. З одного боку бачимо надпотужнi черги за реберцями, людi ледь не трощать сильпо, виносячи повнi вiзки iноземних ласощiв та алкоголю. У салони не встигають завозити круте тачло. Усе навколо просто росте як на дрiжжах.
И тут вы сообщаете о отрицительной прибыли 100куе от реализации квартир.
Как-то слабо вписывается в канву праздника жизни и безудержного роста всего-всего.
ЗЫ. Не понял это -100 от собственных вложений или эти -100 считаете как недополученную прибыль.
Прямо Київ 1918-го по Булгакову
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gonchik74
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:37
gonchik74 написав: vladimir07 написав: beee написав:
Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?
Тоже сложно понять, что происходит. З одного боку бачимо надпотужнi черги за реберцями, людi ледь не трощать сильпо, виносячи повнi вiзки iноземних ласощiв та алкоголю. У салони не встигають завозити круте тачло. Усе навколо просто росте як на дрiжжах.
И тут вы сообщаете о отрицительной прибыли 100куе от реализации квартир.
Как-то слабо вписывается в канву праздника жизни и безудержного роста всего-всего.
ЗЫ. Не понял это -100 от собственных вложений или эти -100 считаете как недополученную прибыль.
Прямо Київ 1918-го по Булгакову
Це Київ з альтернативної Булгакову історії. Київ - який зміг зупинити кацапів. Київ, якому допомагають і Німеччина і Антанта.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:47
Німеччина і булгаковському Києву допомагала. А Ви, схоже, «не читал, но осуждаю»)
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gonchik74
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:54
gonchik74 написав:
Німеччина і булгаковському Києву допомагала. А Ви, схоже, «не читал, но осуждаю»)
Ви ж написали про Києв 1918го. В лютому 1918му кацапи Києв захопили. У лютому 2022 - не змогли. Історія зробила чергову спираль, але змінила напрямок.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:40
beee написав: drevlyanin написав: beee написав:
Там перекрытие 500 мм, ф16, тройное армирование. Люди пережили ужас. Все заборы прострелены. Двери взорваны гранатами (это уже мародёры правда). Можно и три этажа сверху, это точно
Якісь ваші замовники полохливі дуже, такий жах пережили тільки навколо Києва десятки тисяч народу. В мене теж прострелено/підірвано багато чого, двері намагалися виламати ломами а коли не вийшло, ковану з 12 квадрата решітку на вікні вирвали БТРом а потім ще жило в домі зо два десятки зайвохромосомних, але бомбосховище будувати... Після 40го-50го(а може й раніше) спускання/підйому туди їм це набридне а повітряні тривоги бувають по 3 рази на день. Я чув про іншу "рацуху"-жителі Києва/Ірпеня покупляли по глухим селам(куди нічого не прилітає) хатинки: поробили там ремонти і перевезли туди сім'ї а самі "рубають бабло" тут і навідують родини тільки на вихідні.
п.с 500 мм все одно іскандера не витримає, потрібно було їх вмовляти на 1500.
Полохливі. Ще два сховища треба проектувати. Люди бояться уламків а не прямого влучення. Ніхто по котеджам на пускає спеціально балістичні чи крилаті ракети. Також бояться шахедів, бо їх уламки неслабо детонують, начинені вольфрамом.
1500 мм самое то. Скучаю за мостами. За преднапряжением. Романтика
Ну так в Україні купу мостів потрібно ремонтувати після підривів(в тому числі в Ірпені через річку Буча-не пробували прийняти участь?
Іскандером звісно по котеджам спецом не цілять але ж може випадково прилетіти після зустрічи з ППО як і Шахеди до речі. Залишаюся при своїй думці: якщо ховатися кожного разу в укриття при повітряній тривозі (1-3 рази на добу по 1-3 годині щоразу), то це вже на життя мало схоже-якесь існування що психологічно дуже скоро задовбе, краще вже відправити сімью в глухе село чи за кордон.
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drevlyanin
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