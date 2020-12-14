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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:05
vladimir07 написав: beee написав:
Знакомых бригадиров заваливают предложениями работы. Нужно вести одновременно 15 квартир ремонт под апарты. Вторая часть компаний просит прорабов с бригадами. В работе несколько десятков квартир. Вияр просто завален заказами. Мой сборщика мебели даже в тарьян монтирует. Проснулись все.
Такого ещё не было.
Знакомые отправили студента нау, найти комнату или квартиру. Поиск занял 2 недели. В день звонили по 50 раз. 2 часа - квартиры нет. Еле нашли.
Люди массово строят бомбоубежища, готовят к приезду детей. У меня сегодня только два заказа. Заказчик говорит все соседи бетонируются.
В школе - классы полные.
Универы - полные. В комнатах общаг по 4 человека, свободных нет.
Что происходит?
Тоже сложно понять, что происходит. З одного боку бачимо надпотужнi черги за реберцями, людi ледь не трощать сильпо, виносячи повнi вiзки iноземних ласощiв та алкоголю. У салони не встигають завозити круте тачло. Усе навколо просто росте як на дрiжжах.
И тут вы сообщаете о отрицительной прибыли 100куе от реализации квартир.
Как-то слабо вписывается в канву праздника жизни и безудержного роста всего-всего.
ЗЫ. Не понял это -100 от собственных вложений или эти -100 считаете как недополученную прибыль.
Послушав некоторых негодяев, я зимой продал две квартиры дешевле, чем вложил. И через 3 месяца цены выросли на ту самую скидку.
Никогда не слушайте негодяев и манипуляторов. Особенно тупых (все знают кто). Кароч неудовлетворённых жизнью, радующихся чужому несчастью для самоутверждения
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beee
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:07
beee написав:
Простой смертный в тендерах не участвует. Мне тоже рассказывают будет строительный бум. Всё идёт через определенных людей с определенными откатами по определённым расценкам и только через своих. Чужих там нет. Я по наивности хотел подаваться на тендеры. Мне всё пояснили.
Даже если вы чудом попали на тендер, шанс, что не займётся прокуратора, заберут всё и посадят - небольшой
Не розумію, чому люди емігрують, якщо на ненці так добре? Просто треба жити правильно, і тоді прокуратура вами не займеться, вірно?
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adeges
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:11
Ха ха. Франт думает, что варшавский а Польше. ЖК Венеция в Италии, а французский квартал а Париже. Пхахаха
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beee
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:14
adeges написав: beee написав:
Простой смертный в тендерах не участвует. Мне тоже рассказывают будет строительный бум. Всё идёт через определенных людей с определенными откатами по определённым расценкам и только через своих. Чужих там нет. Я по наивности хотел подаваться на тендеры. Мне всё пояснили.
Даже если вы чудом попали на тендер, шанс, что не займётся прокуратора, заберут всё и посадят - небольшой
Не розумію, чому люди емігрують, якщо на ненці так добре? Просто треба жити правильно, і тоді прокуратура вами не займеться, вірно?
Это можно рассказать человеку, который потерял компанию с офисом в хорошем районе, всю технику, миллиона два долларов за реконструкцию лавры в 17 году. Белый как смерть.
Упаси боже работать честному человеку без связей с бюджетом.
Вы из какой планеты? Не обижайтесь))
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beee
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:21
beee написав: adeges написав: beee написав:
Простой смертный в тендерах не участвует. Мне тоже рассказывают будет строительный бум. Всё идёт через определенных людей с определенными откатами по определённым расценкам и только через своих. Чужих там нет. Я по наивности хотел подаваться на тендеры. Мне всё пояснили.
Даже если вы чудом попали на тендер, шанс, что не займётся прокуратора, заберут всё и посадят - небольшой
Не розумію, чому люди емігрують, якщо на ненці так добре? Просто треба жити правильно, і тоді прокуратура вами не займеться, вірно?
Это можно рассказать человеку, который потерял компанию с офисом в хорошем районе, всю технику, миллиона два долларов за реконструкцию лавры в 17 году
. Белый как смерть.
Упаси боже работать честному человеку без связей с бюджетом.
Вы из какой планеты? Не обижайтесь))
"руССький мир" он такой
и чего туда было лезть?
кстати, не торчат ли уши Новинского за кидком?
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Прохожий
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:52
Прохожий написав: beee написав: beee написав:
Простой смертный в тендерах не участвует. Мне тоже рассказывают будет строительный бум. Всё идёт через определенных людей с определенными откатами по определённым расценкам и только через своих. Чужих там нет. Я по наивности хотел подаваться на тендеры. Мне всё пояснили.
Даже если вы чудом попали на тендер, шанс, что не займётся прокуратора, заберут всё и посадят - небольшой
Не розумію, чому люди емігрують, якщо на ненці так добре? Просто треба жити правильно, і тоді прокуратура вами не займеться, вірно?
Это можно рассказать человеку, который потерял компанию с офисом в хорошем районе, всю технику, миллиона два долларов за реконструкцию лавры в 17 году
. Белый как смерть.
Упаси боже работать честному человеку без связей с бюджетом.
Вы из какой планеты? Не обижайтесь))
"руССький мир" он такой
и чего туда было лезть?
кстати, не торчат ли уши Новинского за кидком?
Заказчик там кмда, министерство культуры. Если это русский мир, то хорошо, не вопрос. ФСБ шные попы там арендаторы только
Но и без лавры кидков хватает. Ну окей, это был не лучший пример. Все ж знают кто курирует строительство под.-воскресенского моста, например. Это же общественное достояние
Прекращайте во всех видеть зраду. Это не смешно уже
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beee
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_Klim
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