Додано: Суб 09 вер, 2023 11:48

beee написав: Никогда не слушайте негодяев и манипуляторов. Особенно тупых (все знают кто). Кароч неудовлетворённых жизнью, радующихся чужому несчастью для самоутверждения Никогда не слушайте негодяев и манипуляторов. Особенно тупых (все знают кто). Кароч неудовлетворённых жизнью, радующихся чужому несчастью для самоутверждения

кого это вы послушали? я наверное год пишу, что сейчас дно или около того. в всу служит 1 млн человек. Через год-два-три они захотят купить 1 млн квартир (мало кому не захочется улучшить жил. условия это ж не коррупционеры-олигархи у которых уже есть по 50 квартир). Про коррупционеров даже писать не хочу. Сколько украдено гуманитарки и на гос.закупках.Сколько квартир продается на лохе? пускай эмигранты продадут свои 500-600 тыс квартир. Всё равно денег получается больше.